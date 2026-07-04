Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились: как прошла "свадьба века" пары с 1000 гостей, которая вызвала "хаос" в Нью-Йорке

3 июля американская певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально связали себя узами брака. Торжественная церемония, которую мировые медиа назвали "свадьбой века" из-за особой помпезности, состоялась в легендарном комплексе Madison Square Garden в самом сердце Манхэттена, Нью-Йорк.

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Знаменитости долгое время не раскрывали интригу относительно того, когда же состоится грандиозное мероприятие, однако теперь их пиарщик сообщил Daily Mail, что они официально стали мужем и женой. Важный день пара провела в окружении друзей, родных и всемирно известных звезд, а общее количество гостей составило 1000 человек.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси до сих пор не раскрывают подробности своей роскошной свадьбы, однако их представитель сообщил, что для церемонии пара выбрала наряды от французского дома моды Christian Dior. Молодожены тесно сотрудничали с дизайнером Джонатаном Андерсоном, чтобы получить аутфиты своей мечты.

Ведущим торжественного мероприятия стал комик Адам Сэндлер, который подарил главным звездам дня и их гостям незабываемые эмоции. Кстати, на свадьбе Свифт и Келси не было подружек невесты или друзей жениха. Брат певицы Остин выступил в роли ее "почетного свидетеля", а спортсмен Джейсон Келс – главным помощником ее возлюбленного.

Грандиозное празднование началось примерно в 15:30, когда к Madison Square Garden один за другим начали подъезжать 500 автомобилей с гостями. В этот важный день рядом с влюбленными были Селена Гомес, Джиджи Хадид, Дакота Джонсон, Эд Ширан, Дуа Липа, Грэм Нортон, Джессика Альба и многие другие звезды. Сами же Тейлор Свифт и Трэвис Келси появились в комплексе около 17:00.

После того как влюбленные сказали друг другу "да" на официальной части церемонии, состоялась роскошная вечеринка, тематика которой сочетала мотивы "Алисы в стране чудес" и "Волшебника страны Оз". Зал украсили деревьями и тысячами персиковых и розовых роз.

О браке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси объявили в 19:30. На рекламных баннерах, расположенных на стенах Madison Square Garden, появилась надпись "JUS T&T MARRIED" – "Т и Т (первые буквы имен влюбленных) только что поженились". В целом торжество продолжалось до 4 утра, однако некоторые из звездных гостей, такие как Стивен Спилберг, Хью Грант и Джессика Альба, покинули мероприятие до полуночи.

Отмечается, что "свадьба века" была наполнена множеством сюрпризов и эффектных музыкальных выступлений, но эти детали остаются неизвестными. Дело в том, что все гости подписали соглашение о неразглашении еще до того, как получили приглашения на мероприятие.

Во время празднования территорию вокруг Madison Square Garden охраняла полиция Нью-Йорка, несмотря на невыносимую жару. Кроме того, в этой части Манхэттена было полностью перекрыто движение транспорта. Такие меры безопасности вызвали "хаос" в одном из важнейших районов города.

Что известно об отношениях знаменитостей

История любви Тейлор Свифт и Трэвиса Келси началась в июле 2023 года. Тогда футболист посетил концерт певицы в рамках тура Eras Tour на стадионе "Эрроухед" и хотел подарить ей браслет со своим номером, но в итоге этого не произошло. Однако судьба все же оказалась на его стороне. Со временем Свифт и Келси начали активно общаться, и между ними зародились романтические чувства.

Звезды стали довольно часто посещать публичные мероприятия в компании друг друга и не стеснялись проявлять чувства. Уже в августе 2025 года Трэвис Келси решил вывести отношения с Тейлор Свифт на новый уровень. Спортсмен сделал певице предложение руки и сердца, а для романтического жеста выбрал символическое место – свой собственный цветочный сад.

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