Голливудская звезда поразила свадьбой в украинском стиле: вышиванки и семейный герб

Украинская актриса Марина Мазепа, которая сделала карьеру в Голливуде и снималась в фильмах "Дом зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", "Нечестивый" и "Воплощение зла", показала кадры со своей свадьбы, которую частично посвятила украинским традициям. Для заключительного дня торжества она вместе с родными и гостями выбрала вышиванки, а главным символом события стал специально разработанный семейный герб.

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Фотографиями актриса поделилась в Instagram. На опубликованных снимках Мазепа позирует в белом наряде с элементами традиционного украинского стиля, а также фотографируется с родителями и близкими родственниками.

По словам актрисы, последний день свадьбы был посвящен ее украинским корням и знакомству гостей с национальной культурой.

"Это был идеальный заключительный день наших свадебных торжеств – уютная семейная встреча, укорененная в украинских традициях и украшенная прекрасными вышиванками. Для нас было чрезвычайно важно поделиться этой частью нашей культуры с друзьями и родными, которые приехали из разных стран, чтобы отпраздновать вместе с нами", – написала Мазепа.

Особое значение для супругов имел семейный герб, который актриса создала специально к свадьбе. По ее словам, этот символ объединил истории двух семей и отразил украинские традиции через вышивку.

"Одной из самых важных деталей этого дня стал наш семейный герб, который я специально разработала для этого случая. Вдохновленный символикой украинской вышивки и моей работой с буквами, он объединяет две семейные истории, две фамилии и два мира в один новый символ", – рассказала актриса.

Стоит отметить, что наряд с традиционными украинскими деталями был лишь одним из четырех, которые Марина Мазепа выбрала для празднования. Первое платье – длины миди, с кружевом и длинной накидкой. Создавал его украинский бренд.

Второе – из невесомого белого тюля, с глубоким V-образным вырезом и многослойной юбкой, спускающейся шлейфом у правого бедра. С ней актриса также сочетала традиционные украинские элементы – венок с белыми лентами.

Третье, и главное, – длинное белое платье с вырезами с двух сторон. Оно украшено изысканной вышивкой из мерцающих кристаллов, напоминающих, как признавалась сама Мазепа, колос пшеницы.

Справка. Марина Мазепа родилась в Конотопе Сумской области. После успеха в шоу "Танцуют все" она переехала в США, где работала с Cirque du Soleil и начала актерскую карьеру. Наибольшую популярность ей принесли роли в голливудских фильмах ужасов и сериалах, таких как "Дом ужаса: Добро пожаловать в Раккун-Сити", "Нечестивый" и "Воплощение зла".

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