35-летняя Тейлор Свифт обручилась с Трэвисом Келси в сказочном месте и показала, как выглядит ее впечатляющее кольцо. Фото

Американская поп-икона Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально объявили о помолвке. Для этого пара выбрала символическое место – собственный цветочный сад, где и состоялось романтическое предложение.

В совместном посте в Instagram 26 августа влюбленные показали серию трогательных фотографий. На первом фото Келси стоит на одном колене, держа в руках кольцо, а Свифт склоняется к нему, нежно касаясь его лица. Далее пара позирует в объятиях под аркой из розовых и белых цветов, сидит на скамейке среди декоративных подушек и радуется новому этапу в своей жизни.

В подписи к снимкам Тейлор шутливо написала: "Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся".

Особенным будет кольцо, которое выбрал для любимой спортсмен. Оно создано в сотрудничестве Кэлси с дизайнером Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry) и имеет уникальную "древнюю бриллиантовую огранку". Камень сверкает на руке Свифт на нескольких фото.

Их история любви началась еще в июле 2023 года, когда Трэвис посетил концерт Eras Tour на стадионе "Эрроухед" – домашней арене его клуба "Канзас-Сити Чифс". Тогда он признался в своем подкасте, что хотел подарить певице браслет со своим номером, но так и не смог с ней встретиться. Впоследствии судьба сделала свое – пара начала общаться, а уже осенью их увидели вместе на играх "Чифс". Именно тогда Свифт впервые попала на трибуны рядом с мамой спортсмена Донной.

Отношения быстро развивались: Тейлор неоднократно сопровождала Келси на матчах, включая историческую победу его команды в Супербоуле 2024 года, после которой они публично поделились поцелуем на поле. В ответ Кэлси часто прилетал на концерты мирового тура Eras Tour, иногда даже выходя на сцену вместе с любимой. Пара путешествовала вместе, праздновала Рождество, проводила отпуск в Монтане и Лондоне, и постепенно сделала свои отношения публичными.

В декабре 2023 года Свифт в интервью журналу Time подтвердила, что они стали парой задолго до ее первого появления на матче "Чифс". Она подчеркнула, что им повезло иметь "частный период", когда они могли узнать друг друга без давления со стороны медиа. А уже в 2024-м пара начала активно появляться вместе, в том числе и на светских мероприятиях – от вечеринок до официальных концертов.

Келси, который ранее признавался в собственной неуверенности во время первой попытки познакомиться со Свифт, теперь не скрывает гордости за их союз. В интервью GQ он подчеркнул: "Дело в том, что если мы уже начинаем это делать, то почему бы не попробовать сделать так, чтобы это продолжалось вечно? Не только с точки зрения "это же для детей" – и отметил, что видит их будущее в крепком браке. Также спортсмен сравнил доброту и трудолюбие Свифт с качествами своей матери, называя их общие ценности основой гармоничных отношений.

Для Тейлор этот год тоже стал особенным – она анонсировала свой 12-й студийный альбом The Life of a Showgirl и установила очередной рекорд в подкастинге вместе с братьями Келси. В своих интервью певица неоднократно подчеркивала, что именно Трэвис помог ей почувствовать "обычную жизнь" среди бешеного ритма шоу-бизнеса.

