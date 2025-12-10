'Танцевала не только я, но и жены действующих политиков'. Невеста Кулебы оправдалась за скандальное видео из оперы

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предпринимательница и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая прокомментировала резонанс, который возник в соцсетях после распространения видео с концерта MONATIK в Национальной опере в Киеве. Ролик, на котором она танцует во время выступления артиста, стал вирусным и спровоцировал волну критики и агрессивных комментариев.

После нескольких дней обсуждений Павелецкая вышла на связь через InstaStories, где эмоционально, но подробно объяснила свою позицию и отреагировала на упреки пользователей. По ее словам, она не ожидала ни такого масштаба внимания, ни уровня хейта, который вышел далеко за пределы допустимого.

Предпринимательница подчеркнула, что ее поведение во время концерта не было чем-то исключительным или демонстративным.

"Я не понимаю, что должно происходить в голове человека (если это не бот), который приходит и просто блюет желчью в комментариях незнакомого человека, который ничего не сделал. Эти комментарии – "Невеста Кулебы танцевала на концерте Монатика"... Там танцевала не только я, там танцевали все. И жены действующих политиков, и просто люди. Это нормально, потому что было бы странно идти на концерт Монатика и не танцевать", – прокомментировала она, комментируя основную претензию со стороны критиков.

В то же время Павелецкая рассказала, что больше всего ее поразили не сами обсуждения, а форма, в которой они происходили. По ее словам, в комментариях ей писали не только оскорбления, но и откровенные угрозы – в частности с пожеланиями смерти, насилия и издевательств над ее ребенком и женихом. Бизнесвумен подчеркнула, что именно такие высказывания она считает переходом границы человечности.

Светлана Павелецкая также обратила внимание на общее эмоциональное состояние общества во время войны. Она признала, что люди находятся в постоянном напряжении из-за обстрелов, отключения света и усталости, однако призвала не направлять эту злость на случайных людей.

Что произошло

На днях на просторах сети завирусился ролик, на котором можно увидеть, что Светлана Павелецкая танцует в опере на концерте MONATIK. Многие пользователи сети были недовольны поведением бизнесвумен и писали резкие комментарии, поэтому она вышла на связь, чтобы прояснить ситуацию. Она отметила, что, как и любой человек, имеет право на эмоции и отдых под любимую музыку.

