Светлана Павелецкая впервые засветила обручальное кольцо от Дмитрия Кулебы. Фото

Соучредитель книжного издательства "Книголав" Светлана Павелецкая показала кольцо, с которым ей сделал предложение бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Для важного шага государственный деятель выбрал нежное и изящное украшение.

Предпринимательница засветила кольцо в видеообращении для проекта "Утро в большом городе", где пара официально подтвердила помолвку. Она решила не акцентировать слишком много внимания на украшении, поэтому продемонстрировала его на камеру лишь несколько секунд.

На видео улыбающийся Дмитрий Кулеба поделился, что сделал любимой предложение руки и сердца. В этот момент Павелецкая быстренько показала кольцо и добавила, что подумала всего секунду, после чего уверенно ответила "Да".

Стоит отметить, что ранее экс-глава МИД не видел смысла в официальном браке. Однако, построив крепкие отношения с Павелецкой, его мнение сильно изменилось. Как делился Кулеба в интервью для проекта "55 на 5", они с избранницей неоднократно обсуждали возможность узаконить отношения, но когда ведущая уточнили, готов ли он в конце концов сделать этот шаг, дипломат не дал однозначного ответа.

Как оказалось впоследствии, тогда государственный деятель уже планировал сделать предложение любимой, поэтому не хотел говорить об этом в интервью, чтобы не портить сюрприз. Он непублично сделал предпринимательнице предложение, после чего сообщил о помолвке журналистам.

Отношения Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Первые предположения о том, что дипломат и предпринимательница закрутили роман появились еще в 2021 году. Тогда они никак не комментировали подобные сплетни, но нередко появлялись на публичных мероприятиях в компании друг друга. Дмитрий Кулеба решил раскрыть интригу вокруг своей личной жизни в 2023 году, подтвердив отношения с Павелецкой.

Стоит отметить, что оба влюбленных имеют детей от предыдущих браков. Кулеба является отцом сына Егора и дочери Любы, а соосновательница книжного издательства "Книголав" воспитывает мальчика Александра. Как рассказывала Павелецкая в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, им удалось выстроить хорошие отношения с детьми друг друга.

