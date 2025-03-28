Такое было у принцессы Дианы: брат Лорен Санчес рассекретил новые детали свадьбы самого богатого человека в мире и заговорил о подарках

Старший брат телеведущей Лорен Санчес – Пол Санчес – раскрыл новые подробности о свадьбе своей сестры с основателем Amazon и одним из самых богатых людей в мире Джеффом Безосом. По словам мужчины, праздничное событие будет действительно грандиозным и ничем не будет уступать церемонии, которую устроили в 1981 году принцесса Диана и король Чарльз III.

Видео дня

Об этом он заявил в комментарии для издания TMZ. Брат журналистки также отметил, что пара, вероятно, будет просить гостей сделать пожертвование для благотворительной организации вместо драгоценных подарков.

"Это будет невероятное мероприятие. Пока у нас нет никакой конкретной информации, например, где именно будет свадьба и тому подобное. Но я думаю, что это будет что-то подобное, как у принцессы Дианы. Что-то масштабное, веселое и с большим количеством звезд. Думаю, они попросят сделать донат на благотворительность вместо подарков", – высказался Пол Санчес.

Стоит отметить, что церемонию бракосочетания принцессы Дианы и Чарльз III называли "свадьбой века". На мероприятии присутствовало 3,5 тысяч гостей, а на улицы Лондона поздравить молодоженов вышли более 600 тысяч человек. На организацию гуляния было потрачено около 48 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в Италии. Одним из вариантов локаций рассматривают яхту Koru, которую основатель Amazon приобрел в 2023 году. Длина роскошного судна составляет 127 метров, а стоимость – $500 миллионов. На борту есть огромные каюты, бассейн, тренажерный зал и даже вспомогательная яхта с вертолетной площадкой. По предварительным данным, празднование свадьбы продлится несколько дней, а среди гостей будут мировые звезды, бизнесмены и политики.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что появились первые фото и подробности свадьбы Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы на Сардинии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!