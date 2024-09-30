С двумя невестами: появились первые фото и подробности свадьбы Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы на Сардинии

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон сыграла романтическую свадьбу со своей любимой – 40-летней Рамоной Агумой. Церемония прошла 28 сентября на живописном итальянском острове Сардиния.

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44-летняя звезда сказала "Да" 40-летней любимой, связав себя узами брака в окружении самых близких людей. Издание DailyMail опубликовало эксклюзивные снимки, а сама Уилсон поделилась чувственным фото.

На фотографиях молодожены выглядели невероятно почти в одинаковых свадебных нарядах без бретелей с объемными юбками. Обе невесты нарядили платья с открытыми плечами, но в то время как Ребел выбрала однотонную ткань и тонкий пояс на талии, Рамона решила расшить платье бисером и сделать глубокое декольте из сетки.

Знаменитость уложила светлые волосы в волны, а дизайнер ювелирных украшений Рамона заколола пряди в стильный шиньон. Молодожены сжимали одинаковые букеты белых роз, когда произносили свои обеты перед семьей и друзьями. Сардиния – идеальное сказочное место для свадьбы пары, ведь они отдыхали на острове спустя всего несколько дней после того, как в 2022 году официально объявили о своем романе в Instagram.

Как сообщалось, актриса и ее партнерша должны были жениться на пляжной свадьбе в 2025 году, но Ребел решила перенести дату. Пара впервые встретилась в 2021 году, а в феврале 2023 года объявила о помолвке. У них есть общая дочь Ройс Лилиан, которой в ноябре исполнится два года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему Ребел Уилсон до сих пор не встретилась с родителями своей невесты Рамоны Агрумы: они живут в стране бывшего СССР. Подробности – в нашем материале.

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