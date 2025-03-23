Появились первые подробности предстоящей свадьбы самого богатого человека в мире: празднование состоится на яхте стоимостью в $500 млн

Основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес, уже официально разослали приглашение на свою свадьбу, которая состоится этим летом в Италии. Церемония может пройти на их роскошной яхте Koru стоимостью $500 миллионов у побережья Венеции.

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Свадьба Безоса и Санчес стала одним из самых ожидаемых событий в светской жизни. Уже несколько лет обсуждались место, формат и стоимость празднования, пишет People.

Ранее появлялись слухи, что миллиардер планировал сыграть свадьбу в Аспене, штат Колорадо, в декабре 2024 года. Эта информация даже попала в публикации всемирно известных медиа The New York Post и Daily Mail, где сообщали о подготовке церемонии стоимостью $600 миллионов. Однако Безос лично опроверг заявления, ответив в соцсетях, что эти предположения "совершенно ложны".

Любовь под прицелом камер

Джефф Безос и Лорен Санчес впервые появились на публике как пара в 2019 году, вскоре после развода миллиардера из Маккензи Скотт, его жены, с которой он прожил 25 лет. Предложение руки и сердца состоялось в мае 2023 года во время романтического путешествия по югу Франции. С тех пор на пальце Санчес красуется драгоценное кольцо.

Грандиозное празднование на $500 миллионов

У свадебной церемонии Безоса и Санчеса есть все шансы стать самой дорогой в истории. Известно, что торжество будет проходить в Италии, а одним из вариантов локации рассматривают роскошную яхту Koru, которую Джефф Безос приобрел в 2023 году.

Koru – это самая большая в мире парусная яхта длиной 127 метров, напоминающая классические голландские парусники. Она стала подлинным символом богатства и успеха Безоса. На борту есть огромные каюты, бассейн, тренажерный зал и даже вспомогательная яхта с вертолетной площадкой.

По предварительным данным, свадебные торжества продлятся несколько дней, а среди приглашенных гостей – мировые знаменитости, бизнесмены и политики. Ожидается, что празднование будет наполнено роскошью и эксклюзивными развлечениями, достойными статуса миллиардера.

Джефф Безос имеет четырех детей – троих сыновей и дочь – от первого брака с Маккензи Скотт. У Лорен Санчес также есть трое детей: сын Никко от бывшего футболиста Тони Гонсалеса, а также сын Эван и дочь Элла от экс-мужа Патрика Уайтселла.

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