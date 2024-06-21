Так развлекаются будущие короли. Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с 42-летием 'живым' фото

Принцесса Уэльская опубликовала милое поздравление своему мужу принцу Уильяму на его 42-й день рождения. Кенсингтонский дворец поделился новой искренней фотографией королевского отца с его детьми.

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На снимке, сделанном Кейт на пляже в Норфолке в прошлом месяце, видно, как монарх улыбается, прыгая с песчаной дюны вместе с 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой, и 6-летним принцем Луи.

В личном сообщении Кэтрин мужу было написано: "С днем ​​рождения, папа, мы все тебя очень любим". Принц и его дети были одеты в повседневном стиле: Шарлотта была в полосатом лонгсливе, Уильям и Джордж позировали в шортах, а Луи надел майку.

В то время как принц Уильям, несомненно, будет праздновать свой день рождения с женой и детьми, члены королевской семьи решили поздравить будущего короля в соцсетях. В частности, британские подданные были тронуты ранее невиданным снимком маленького принца. Подробности – в нашем материале.

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