Королевская семья трогательно поздравила принца Уильяма с днем рождения и показала его в детстве

Британская королевская семья поздравила кронпринца Уильяма с 42-м днем рождения фотографией из архива. На нем действующий король Великобритании Чарльз III держит на руках своего первого сына, которого ему родила бывшая жена – ныне покойная принцесса Диана.

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Кадр появился в Instagram-аккаунте букингемского дворца. Трогательное фото можно найти в королевской галерее.

"Желаем принцу Уильяму очень счастливого дня рождения", – говорится в праздничной подписи.

На черно-белом кадре задокументировано, как король держит на руках первенца в белой одежде, счастливо улыбаясь малышу, которому еще нет и года.

Маленький принц Уильям весело смотрел в сторону, открыв свой беззубый ротик. Фотография была сделана в Лондоне 1 февраля 1983 года в Кенсингтонском дворце. Примечательно, что в фотосессии участвовала и принцесса Диана.

Однако для поздравления выбрали кадр только с королем. В тот день сделали и много цветных фото, на которых можно увидеть счастливую семью задолго до развода герцогов.

Напомним, принцесса Диана родила наследника королевского трона 21 июня 1982 года, а уже 4 августа младенца окрестили. В тот же день прабабушка принца Уильяма и мама Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон – отпраздновала свое 82-летие.

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