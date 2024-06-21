Имеет шрам в стиле Гарри Поттера и никогда не носил обручальное кольцо. 13 фактов о принце Уильяме, которые вы не знали

Принц Уэльский Уильям является одним из важнейших членов королевской семьи, уступая место только отцу королю Чарльзу III. Такое влияние он получил благодаря непрерывной публичной работе и выполнению своих обязанностей чуть ли не на протяжении всей жизни. Важным фактором стало и то, что его мамой была известна во всем мире принцесса Диана, которая ломала стереотипы общества и нарушала многочисленные правила.

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По ее пятам частично идет и принц Уильям, ведь в сети часто обсуждаются очередное нарушение светских протоколов. Все потому, что герцог Кембриджский уже 34 года непрерывно исполняет королевские обязанности и пытается прежде всего показать британцам, что он такой же человек, как и все остальные. OBOZ.UA собрал факты о принце Уэльском, о которых вы могли даже не догадываться.

1. Крестили в один день с днем рождения прабабушки

Принцесса Диана родила наследника королевского трона 21 июня 1982 года, а уже 4 августа младенца окрестили. В тот же день прабабушка принца Уильяма и мама Елизаветы II, Елизавета Боуз-Лайон, отпраздновала свое 82-летие. Неизвестно, возможно из-за совпадения возраста королевы-консорта и года рождения принца, Чарльз III и леди Ди выбрали именно эту дату.

2. Полный титул состоит из 29 слов

Его Королевское Высочество принц Уильям, принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Ротсей, 1-й герцог Кембриджский, граф Честер, граф Каррик, 1-й граф Стратерн, барон Ренфру, 1-й барон Каррикфергюс, лорд Островов, принц и великий стюард Шотландии.

За свои 42 года принц Уильям получил 13 званий.

3. Первые королевские обязанности исполнял в 8 лет

Когда Уильяму исполнилось 8 лет, в марте 1991 года он вместе с родителями, принцессой Дианой и тогдашним принцем Чарльзом III, поехал в Кардифф, столицу Уэльса, на празднование Дня святого Давида. Во время прогулки у собора Лландаффа они получили цветы от толпы, и маленький принц поставил свою первую королевскую подпись в гостевой книге собора.

В том же году он совершил свой первый официальный королевский визит за границу, посетив Канаду вместе с родителями и младшим братом принцем Гарри.

4. Хотел проходить военную службу в Ираке

Как большинство членов королевской семьи, принц Уильям служил в армии прежде чем официально вступить в роль королевской особы. Это нужно для того, чтобы в случае войны король, на титул которого нацелен принц Уэльский, мог быть главнокомандующим военного полка Великобритании.

Известно, что он очень хотел служить в Ираке, но ему отказали из-за должности старшего члена королевской семьи, который должен был занять трон. Все ради безопасности.

5. Университетские друзья не называли принца Уильямом – у него было кодовое имя

Во время студенческой учебы в Сент-Эндрюсе принц не мог справиться с большим количеством папарацци, преследовавшие на каждом шагу. Именно поэтому друзья придумали ему новое имя – Стив. Это помогло отвлечь публику от королевской особы. Более того, даже Кейт Миддлтон использовала это прозвище, чтобы слушатели не знали о будущем присутствии Его Высочества.

6. Имеет плохое зрение, но доволен этим

Принца Уэльского редко можно увидеть в очках, но раньше он жаловался на плохое зрение. Однако Его Величество нашел в этом огромный плюс – не видя людей и их эмоции, принц мог спокойно справиться с тревогой.

7. Был первым будущим королем, родившимся в больнице

Принцесса Диана настояла на том, чтобы рожать принца Уильяма в больнице, а не дома во дворце, как это происходило со всеми членами семьи раньше. Этим тогдашняя будущая королева нарушила протокол. Уже после этого все дальнейшие королевские лица рожали в больнице.

8. Два года поработал на обычной работе

В течение двух лет принц Уэльский работал в авиационной скорой помощи Восточной Англии. Он выполнял поисково-спасательные операции. Тогда принц даже получал заработную плату, но всю ее отдал на благотворительность.

Что интересно, во время работы он также должен выполнять королевские обязанности, но на половину ставки. Уже в 2017 принц перешел на полный рабочий график члена королевской семьи.

9. Принц Уильям – левша

Впервые общество узнало, что Его Высочество пишет левой рукой, когда он поставил свою подпись в первый день обучения в Итонском колледже. Вероятно, этот навык ему достался от мамы леди Ди. Рассказывают, что его старший сын принц Джордж тоже левша, но пока никто не видел, как он пишет.

10. На свадьбе с Кейт Миддлтон имел любимый бисквитный торт

Для принца Уильяма простой шоколадный бисквитный торт – настолько любимый десерт, что даже потребовал его испечь на свадьбу с Кейт Миддлтон. Что интересно, этот торт тоже обожала Елизавета II.

11. На лбу есть шрам в стиле Гарри Поттера

В студенческие годы герцог случайно получил клюшкой для гольфа по лбу от однокурсника. После госпитализации оказалось, что у него был вдавленный перелом черепа, который требовал операции для исправления. Сейчас не так уж легко заметить на лице принца этот вертикальный шрам.

12. Обожал стричься в детстве

Принц Уильям каждый раз с радостью ждал прихода парикмахера. И даже сам ставил стул на журнальный столик в его ожидании. Ведь во время стрижки юному принцу разрешали смотреть "дополнительное телевидение". Пока парикмахер работал, принц Уильям наслаждался просмотром любимых телепередач.

13. Никогда не носил обручальное кольцо

За месяц до свадьбы с Кейт Миддлтон в 2011 году Сент-Джеймский дворец сообщил, что Уильяму не будут вручать кольцо. Все дело в том, что принц не любит носить на себе украшения и считает это некомфортным.

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