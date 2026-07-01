Сыновья разбили бы ей сердце. Какой была бы старость принцессы Дианы, которая родилась 65 лет назад

Сегодня, 1 июля, принцесса Диана могла бы отмечать свой 65-й юбилей, однако, к сожалению, ее жизнь преждевременно забрала ужасная автокатастрофа. 31 августа 1997 года водитель Mercedes Benz, в котором ехала Леди Ди вместе со своим тогдашним возлюбленным Доди аль-Фаедом, врезался в бетонную опору на большой скорости, не оставив им никаких шансов на выживание. С момента трагедии прошло много времени, однако принцесса до сих пор остается для многих людей любимой представительницей британской монархии, поэтому они не перестают представлять, какой была бы ее старость.

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Журналистка Элизабет Ренцетти, которая долгое время восхищалась аристократкой, посвятила ей полноценный материал на платформе Zoomer ко дню рождения. Опираясь на различные сведения из биографии принцессы Дианы, она предположила, как могла бы жить бывшая жена Чарльза III на пенсии.

Журналистка без всяких сомнений отметила, что напряженные отношения между сыновьями – принцами Уильямом и Гарри – разбили бы сердце Леди Ди. Как известно, после решения Сассексов отказаться от королевских обязанностей и переехать в США в 2020 году, братья прекратили общение и до сих пор нет признаков, что указывают на "оттаивание льда" между ними.

Принцесса Диана вряд ли осталась бы в стороне от их конфликта, а наоборот, добилась бы примирения между сыновьями. Она пережила слишком много семейного хаоса, поэтому как никто другой знала: в противостоянии между гордостью и миром лучше всего идти мирным путем.

В свои 65 лет принцесса Уэльская вполне могла бы заниматься активной общественной деятельностью, а также ходить на шопинг по любимым магазинам. С большой вероятностью она возила бы внуков кататься на американских горках в парк развлечений Alton Towers, как в свое время делала с сыновьями.

Благодаря своей невероятной красоте, уму и харизме принцесса Диана могла бы с легкостью покорить сердце мировой звезды и построить крепкий брак. Или же, наоборот, пережив болезненный опыт в личной жизни, она осталась бы холостячкой.

В любом случае, скорее всего, Леди Ди стала бы эксцентричной бабушкой, которая не пытается соответствовать желаниям других людей, а просто следует за собственным счастьем.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт раскрыл истинную причину ссоры Чарльза III и Дианы, после которой они расстались.

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