Сын Вячеслава Узелкова изменился до неузнаваемости: Марина Боржемская удивила видом Роберта в его 16-летие

Сегодня, 14 мая, сыну фитнес-тренера Марины Боржемской – Роберту – исполнилось 16 лет. Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова поделилась с подписчиками новыми фотографиями с наследником, на которых можно увидеть, что он решился на кардинальные изменения во внешности.

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Юноша решил обновить свою прическу. Соответствующие фотографии звезда проекта "Зважені та щасливі" обнародовала на личной странице в Instagram.

"16, сынок. Не успела оглянуться – а ты уже взрослый. И хотя я в шутку спрашиваю: "Как ты такой большой поместился у меня в животике?", но в душе вспоминаю каждый этап нашего пути. Это были годы безусловной любви, приключений, исследований и бесконечной поддержки. Когда-то я учила тебя – ласково подсказывала, направляла. А сейчас все иначе: ты уже сам прокладываешь свой путь, и даже ведешь меня. Мы с тобой создали наш особый остров – уюта, доверия, уважения и веры", – написала фитнес-тренер.

Роберт предпочел более брутальную прическу. Юноша состриг белокурые волосы и покрасил пряди в темный оттенок.

На обнародованных фотографиях также заметно, что именинник уже значительно выше Марины Боржемской. Кстати, 16-летний Роберт унаследовал мамины черты лица, поэтому с возрастом становится все больше похожим на нее.

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