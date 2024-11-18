16-летний сын Тины Кароль изменился до неузнаваемости: певица поразила редким фото

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть редким фото своего сына Вениамина, который сегодня, 18 ноября, празднует 16-й день рождения. Юноша является довольно непубличным человеком, поэтому на новых фотографиях можно увидеть, что он изменился до неузнаваемости.

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Уникальный кадр исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда посетила наследника в Великобритании, где он сейчас живет и учится.

Судя по фотографии, Вениамин решил кардинально обновить свой стиль. Юноша сменил привычные кудри на более сдержанную прическу, коротко подстриг волосы. К тому же он заметно вырос, ведь уже значительно выше звездной мамы.

Вениамин предстал перед камерой в трендовом образе, отдав предпочтение спортивному стилю. Парень нарядился в темно-серые брюки, которые соединил с контрастным свитшотом и курткой. Со своей стороны Тина Кароль выбрала для себя однотонный аутфит. Артистка одела черные лосины, кроссовки и объемный бомбер.

В прошлом году знаменитость также делилась с поклонниками редкими кадрами со своим потомком. Тогда юноша имел более детские черты лица и еще не избавился от русых кудрей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виталий Козловский восхищал сеть фото с 8-месячным сыном.

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