Сын просит молиться, а дочь лепит ПВО. Как выглядят 7-летние близнецы Елены Кравец, которые никогда не жили без войны, и почему доводят маму до слез

В августе 2016 года звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец стала многодетной мамой – она родила двойню. Сейчас Ване и Кате по 7 лет. Актриса и комедиантка не часто делится их снимками, как и подробностями личной жизни в целом. Впрочем, в последнее время в инфопространстве стало больше места для самых маленьких из семейства Кравец.

Так, артистка запустила подкаст со своей старшей дочерью Марией, в котором говорит об отношениях между детьми и родителями. В последнем выпуске гостем программы стал маленький Ваня, доведший свою маму, а вместе с ней еще и тысячи зрителей, до слез. OBOZ.UA тем временем предлагает посмотреть, как выглядят близнецы сейчас, и вспомнить интересные истории, которые рассказывала о них их звездная мама.

Относительно щемящего момента в подкасте "Вдома поговоримо", то он произошел, когда актриса с детьми затронула тему страха в условиях полномасштабного вторжения.

7-летний Иван, разговаривая на довольно взрослую тему с мамой и старшей сестрой, заметил: "Я родился во время войны. Никогда не жил без войны".

Эти слова и то, с какой непосредственностью их произнес мальчик, не могли не растрогать зрителей. Эмоциональности моменту добавила и реакция самой Кравец, которая в слезах произнесла: "Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал".

Далее актриса вспомнила одновременно забавный и жуткий момент, как сынок заставлял ее молиться во время воздушной тревоги в Киеве, когда семья ночью пряталась в коридоре. Тогда звезда со старшей дочерью мониторили информацию о пуске российских ракет, работе ПВО и отбое тревоги. Маленькие двойняшки спали на подушках на полу. Сквозь сон Ваня выдал: "Мам, не разговаривай, молись". Когда артистка не послушала ребенка, он сделал ей "замечание": "Мам, ну ты не молишься".

Между тем вторая из близнецов – Катя – радует звездную маму своими всесторонними талантами и, конечно, патриотизмом. В ночь против 21 марта, когда российские ракеты в очередной раз атаковали Киев, 7-летняя девочка слепила из пластилина собственную "защиту".

Кравец показала причудливые фигурки авторства своей младшей дочери и трогательно подписала: "Мам, ну я уже не спала после укрытия. Но я слепила себе ПВО – чёртика и самолетик. Катя, 6:30 утра".

Безусловно, каким бы утешением ни были дети, они доставляют немало хлопот и поводов для переживаний. А тем более, когда это близнецы. К примеру, в октябре прошлого года маленькая Катя упала с самоката и сломала руку. Девочке пришлось перенести сложную операцию, а ее родителям – ужасно волноваться.

"Не буду в подробностях описывать тот день. Скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете. На фото Катя в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса", – делилась тогда комедиантка со своими поклонниками в соцсетях.

Так или иначе, но маленькие дебоширы – самое большое утешение для звездной мамы в это темное для каждого украинца время. Хотя, как вспоминала в одном из интервью сама Кравец, узнав во время беременности о двойне, она изрядно испугалась. Впрочем, впоследствии актриса осознала, что это будто подарок от Бога, ведь накануне она пережила два выкидыша подряд.

Трудности, о которых так волновалась Кравец, действительно присутствуют в жизни родителей двойни.

"Это тяжело, но ведь я не одна. Дети – это тяжело, но ты с ними очень взрослеешь, они просто требуют от тебя взрослой позиции. По-моему, я говорю за себя, а не за всех женщин, я родила их немного поздно, в 39. Они сейчас уже более интегрированы в мою жизнь, а раньше мне нужно было немного на шпагате разъезжаться: работа, то, что мне нравится, и та степень погруженности в их жизнь была очень большой. Они требовали, чтобы возле них вертелся весь мир и я", – говорила актриса в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Кравец также добавляла: "Сейчас они взрослеют. Я понимаю, что я могу говорить им правду, что я очень устала, что я не должна обеспечивать им досуг. Я их понемногу готовлю к тому, что теперь я в доме не всегда как главная обезьяна им нужна. У меня может быть своя жизнь и она должна быть".

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Кравец откровенно рассказала об отношениях с кумовьями Зеленскими. Она честно ответила, что "не имеет доступа" к детям президентских супругов, хотя очень по ним скучает.

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