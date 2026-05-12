Сын экс-нардепа и народного артиста Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ: об этом стало известно случайно

Сын народного артиста Украины и бывшего депутата Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ. В то же время сам деятель культуры об этом молчит.

Видео дня

Сообщил новость его коллега Сергея Калантай во время интервью Алине Доротюк. По словам актера, единственный сын Бенюка – Богдан-Гордей – параллельно с защитой докторской диссертации пошел служить в украинскую армию. Также в ВСУ находятся двое зятьев знаменитости.

Калантай рассказал, что узнал о службе сына Бенюка во время обычного разговора в гримерке.

"Я сижу в гримерке с Богданом Михайловичем Бенюком и недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Он, который защитил докторскую диссертацию сейчас. Его два зятя служат, и сын пошел служить. Это поступок!" – сказал Калантай.

Он отметил, что считает это примером не только гражданской позиции самого Богдана Бенюка, но и результатом воспитания в семье.

"Мы можем говорить об актере Бенюке, но я хочу сказать о гражданине Бенюке. Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заниматься государству в первую очередь", – добавил актер.

Калантай также высказался о том, какой, по его мнению, должна быть миссия современного художника. Он заявил, что актер не должен существовать только ради заработка или развлечений, а должен формировать гражданскую позицию общества.

Известно, что Богдан Бенюк имеет троих детей – дочерей Марьяну и Олесю, а также сына Богдана-Гордея. В апреле 2025 года артист в интервью Алине Доротюк уже рассказывал, что его зятья воюют на фронте. Тогда же он упоминал, что сын завершает обучение в аспирантуре.

Справка. Богдан Бенюк – народный артист Украины, актер театра и кино, профессор и бывший народный депутат от ВО "Свобода". С 2022 года он возглавляет Киевский академический драматический театр на Подоле. Ранее артист также работал преподавателем университета Карпенко-Карого и был соучредителем театральной компании "Бенюк и Хостикоев".

Ранее OBOZ.UA писал, что Богдан Бенюк, который снимался с россиянами, резко обратился к экс-коллегам и удивил, когда догадался о приближении войны. Он вспомнил, что предчувствовал вооруженный конфликт с Кремлем еще с молодых лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!