'Да пошли они в...' Богдан Бенюк, который снимался с россиянами, резко обратился к экс-коллегам и удивил, когда догадался о приближении войны

Народный артист Украины Богдан Бенюк, который десятилетиями был одним из самых известных украинских актеров на территории бывшего СССР, сегодня уже не сдерживает эмоций, когда речь заходит о войне и бывших коллегах из России. Он не только вспомнил, что предчувствовал вооруженный конфликт с Кремлем еще с молодых лет, но и жестко высказался об актерах, с которыми когда-то стоял бок о бок в кадре, а сейчас они поддерживают убийства украинцев.

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Его прямая и эмоциональная цитата – "Да пошли они в ж*пу!" – стала однозначным ответом на вопрос об этих людях. Она прозвучала в интервью медиа BLIK.

Бенюк отметил, что чувство неизбежной войны с Россией возникло у него еще в молодости, когда он осознал себя украинцем. По его словам, это противостояние – глубокое и историческое, а стремление к свободе и независимости – не прихоть новейшей эпохи, а давнее призвание украинского народа.

"Я чувствовал это еще с юности. Всегда придерживался патриотических взглядов. И понимал, что разборка между двумя "братскими" народами должна была вылиться в большое противостояние. Мы свободу должны еще завоевать!" – сказал актер.

Но больше всего поражает не только его отношение к бывшим коллегам, но и рассказ о том, что в первые дни полномасштабного вторжения россиян его имя якобы было в так называемых "расстрельных списках". По словам актера, в случае, если бы Киев захватили, его – как одного из публичных украинских деятелей – должны были физически уничтожить.

"И не только меня. Много людей творческих были в тех списках. Надо в СБУ пойти и посмотреть, какие списки составили те москалики. Я даже в спектакле Театра на Подоле об этом откровенно говорю. Мол, что списочки на уничтожение были готовы", – добавил Богдан Бенюк.

Знаменитость также вспомнил, что с детства чувствовал себя не "советским", а именно украинским актером: "Я сразу был "буржуазным националистом". Родился и сказал "Слава Украине!"

Отдельно актер прокомментировал изменения, которые произошли в его жизни с началом полномасштабной войны. По словам Бенюка, пришлось работать над совсем другими вещами – заниматься волонтерством, организовывать художественные программы, искать новые формы служения обществу. В 2022 году он возглавил Театр на Подоле, которым руководит уже три года.

"Приходилось много новой работы выполнять, которую раньше не делал. И волонтерить, и готовить концертные программы. Также, напомню, уже после полномасштабного вторжения меня попросили возглавить столичный Театр на Подоле. Я уже три года им руковожу. Во время войны изменилось многое, это новый ритм жизни. Мне уже, слава Богу, 68 лет. Но, когда ты еще физически можешь выдержать эту нагрузку, то это очень важный ритм. В нем ты можешь прожить и принести удовольствие и себе, и тем людям, которые тебя любят", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Богдан Бенюк, который учил бить детей за русский язык, отреагировал на массовую критику. Виновными в том, что в нашем обществе дети до сих пор употребляют язык страны агрессора, он считает их родителей и среднее поколение, которое никак не влияет на эту ситуацию.

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