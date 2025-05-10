Священник обнял и сделал исключение: актер-воин, потерявший на войне многих побратимов, рассказал о трогательном моменте в церкви

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович ("Прошедший сквозь огонь", "Толока", "Гетман", "Осенние воспоминания"), который с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, признался, что во время большой войны стал атеистом. Актер объяснил, почему так произошло, а также рассказал щемящую историю, которая недавно произошла с ним в церкви.

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Об этом артист рассказал в интервью ОBOZ.UA. По его словам, сейчас он не ходит в храмы.

"Многие говорят, что вера в Бога очень помогает на фронте, но я, наоборот, стал атеистом, – рассказывает Дмитрий Линартович, – Если ты находишься в объекте плотного обстрела, где на один квадратный метр прилетает все, что только возможно, то во что бы ни верил, шансов остаться целым почти нет. Наше тело очень беззащитно. А душа? Когда я получил ранение, чувствовал, что душа просто готова порваться от боли. Мы говорим, что она бессмертна, так почему так мучается? Я общался с учеными, известными врачами, многие говорят о том, что после отмирания нейронов головного мозга дальше все – вечная темнота".

"Но это субъективные вещи, – продолжает актер, – Верить все же лучше. Других призываю: развивайте веру. Я пробовал разное, а после фронта стал очень спокойно ко всему относиться. В храмы не хожу, хотя вот недавно был. Друг, актер Театра Леси Украинки, говорит: давай в церковь зайдем. Мне предложили на бумажке выписать имена тех, кого надо вспомнить. Я написал позывные – весь листок ими исписал. Подошла ко мне женщина: "Господин военнослужащий, вы бы не могли написать фамилию, имя?". "Не могу, не помню", – ответил. Она повела к священнику: "Можете сделать исключение?". Он обнял меня и без лишних слов пошел читать: "Хорошо-хорошо".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году ушел добровольцем на войну, рассказал удивительные истории спасения на фронте, которые, по его словам, не могли произойти без божьей поддержки. Актер служит командиром пехотного взвода 1 батальона 12-й бригады специального назначения "Азов". По словам Даниила Мирешкина, на его фронтовом пути с побратимами было множество ситуаций, когда "могли не продолжить собственное существование".

Полное интервью с Дмитрием Линартовичем читайте на OBOZ.UA здесь.

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