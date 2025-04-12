'Как это назвать, если не божье вмешательство?' Украинский актер-воин рассказал невероятные истории о чуде на фронте

Популярный актер Даниил Мирешкин, ушедший в 2022 году добровольцем на войну, рассказал удивительные истории спасения на фронте, которые, по его словам, не могли состояться без божьей поддержки. Актер служит командиром пехотного взвода 1 батальона 12-й бригады специального назначения "Азов".

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По словам Даниила Мирешкина, на его фронтовом пути с собратьями было множество ситуаций, когда "могли не продлить собственное существование". Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я считаю, что Бог меня бережет, – рассказывает Даниил Мирешкин. – И, как ни странно, берегут люди, которым небезразличен, – потоком энергии, которая вокруг функционирует, спасает. И это тоже часть чего-то божественного. Потому я верю в такие силы. Я и мои собратья, которые рядом с тех пор, как мы начинали вместе, мы все, как я называю, случайно выжившие мальчики. Ибо было множество ситуаций, когда мы могли не продлить собственное существование, но чудом этого не произошло".

Актер говорит, что имеет собратьев, которые не верят в Бога, однако добавляет: "Но я не знаю, как, если не божьим вмешательством, объяснить ситуации, когда по тебе идут прилеты, все взрывается вокруг блиндажа – за десять, пять, два метра, но не попадает в него. А когда таки попадает, то снаряд не разрывается. И таких случаев много. Единственный вопрос, который для меня не закрыт: почему так часто гибнут самые лучшие? Почему они? Этого не могу понять. Эти люди в моей картине мира должны были обязательно вернуться в общество и очень многое там изменить".

Ранее OBOZ.UA писал, что писатель Василий Шкляр, часто бывает на фронте с выступлениями, рассказал в интервью, как высшие силы помогают военным на войне. По словам известного литератора, мистика – это в традициях украинского воинства. "Нам было еще присуще такое явление как характерничество. Мы знаем еще среди запорожских казаков воинов-характерщиков, которым приписывалось владение магическими силами. Характерниками считались и некоторые исторические личности, такие как Иван Сирко, который, по легенде, мог перекинуться в волка. А казаки могли переплыть Днепр на войлочном коврике", – рассказывает Шкляр.

"Все это, конечно, преувеличение, однако, несмотря на все выдумки и домыслы, мы знаем, что были воины, обладавшие особыми способностями, – добавляет писатель. – Их вышколивали в спецподразделениях. Это, по-нашему говоря, был спецназ. И вот такой паренек есть в моей книге "Черное солнце", посвященной бойцам "Азова". Интересно, что впоследствии его история имела продолжение. Когда произошла трагедия в Оленовке, где в бараке оккупанты сожгли наших пленных, мне позвонил по телефону товарищ, который сообщил, что мой герой погиб. А потом снова зазвонил телефон – и засветилось имя этого парня. Я взял трубку дрожащей рукой, слышу его голос: "Я вышел из того ада. Вы же знаете, что я характерник". Сейчас он снова на линии столкновения – воюет".

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA здесь.

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