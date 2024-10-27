'Свобода – это не просто слово': Оля Полякова поддержала ЛГБТ-сообщество перед тысячами фанатов во Дворце спорта

Певица Оля Полякова на своем сольном концерте во Дворце спорта, прогремевшего в Киеве 26 октября, перед тысячами фанатов поддержала ЛГБТ-сообщество и призвала относиться к таким людям толерантно. Она также затронула тему дискриминации.

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Артистка вышла на сцену с флагом ЛГБТ и отметила, что важно поддерживать представителей этого движения. Видео было опубликовано в Telegram-канале SLAY MUSIC.

"Я поддерживаю людей, которым нужна поддержка. И то, что мы здесь с вами такие разные, такие яркие, и в то же время мы едины. Это очень важно – поддерживать друг друга, несмотря на пол, вероисповедание, ориентацию. Мы все украинцы, и у нас всех равные права. Потому что свобода – это не просто слово. Это возможность свободно любить, творить и дышать полной грудью. И сегодня мы с вами боремся, чтобы быть свободными!" – сказала Оля Полякова и передала флаг фанатам.

Это не первый раз, когда певица открыто поддерживает ЛГБТ. В ее Instagram можно найти фотографии с прайдов что в Украине, что за рубежом. В частности, Оля Полякова в июне призвала депутатов принять два закона: первый – насчет защиты от насилия, второй – насчет разрешения официально оформлять отношения квир-парам.

"Год назад я была на самом большом прайде в мире в Лондоне. Вместе с другими единомышленниками мы представляли Украину, говорили о поддержке и войне. Очень жаль, что не все действительно достойные представители сообщества смогли поехать в этом году. Но мы все равно можем сделать то, что приблизит нас к европейскому сообществу, нашим друзьям и главным союзникам", – пояснила она.

Оля Полякова не скрывает, что поддерживает всех людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Она убеждает, "каждый человек должен иметь возможность свободно жить и любить".

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