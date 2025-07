Свадебное фото Лорен Санчес с двумя испуганными женщинами на фоне стало вирусным: кто они и почему сеть критикует жену миллиардера Джеффа Безоса

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес, которая состоялась в Венеции 27 июня, превратилась из элегантного светского мероприятия в инфоповод для насмешек и возмущения в соцсетях. Причиной стала не только роскошная трехдневная церемония со звездными гостями и пижамной вечеринкой, но и одно-единственное фото, которое сама Санчес выложила в Instagram. Именно этот кадр неожиданно стал символом "показного классового разрыва", как его уже успели окрестить пользователи соцсетей.

Речь идет о закулисном снимке, сделанном во время подготовки невесты к церемонии. На переднем плане – Лорен Санчес в свадебном платье от Dolce & Gabbana, позирует с драматическим выражением лица. Но внимание пользователей привлекли две женщины на втором плане. Наряженные в одинаковые сарафаны из светлой ткани с черными воротничками, они застыли в напряженных позах и выглядели растерянно.

Со стороны могло показаться, что это горничные, которые попали в кадр случайно. На самом деле это – портнихи ателье Dolce & Gabbana, которые помогали Санчес надеть изысканный наряд.

Впрочем, объяснение уже мало что изменило. Сеть буквально взорвалась комментариями:

"Лица женщин на заднем плане говорят сами за себя".

"Крестьяне на заднем плане".

"Они не крестьяне, они называются помощниками. Это не 100 лет назад".

"Помощь – это просто еще одно приложение. Мне помогала моя прекрасная сестра".

"Они похожи на близнецов из "Сияния".

"Я так и думал, что в этой униформе и жаре они будут тонуть".

Как отмечает Daily Mail, подписчики даже обвиняли жену Безоса в "фетишизации классового неравенства". Однако большинство сошлось во мнении: такой кадр не следовало выставлять публично, ведь он больше напоминает сцену из антиутопического кино, чем из модного глянца.

Зато сам образ Санчес стал предметом отдельного обсуждения. Это было белое платье-"русалка" с высоким горлом, длинными рукавами, корсетным лифом и длиннющим кружевным шлейфом. Для пошива наряда было использовано итальянское кружево с аппликацией ручной работы. От шеи до низа юбку украшали 180 крошечных пуговиц. Над образом работали более 900 часов под руководством самого Доменико Дольче. Вдохновением послужил образ актрисы Софи Лорен в ленте "Плавучий дом" 1958 года.

"Я прошла путь от "Хочу простое, сексуальное современное платье" до "Я хочу что-то, что будет вызывать воспоминания об этом моменте", и о том, где я сейчас. Я уже не тот человек, которым была пять лет назад", – заметила Санчес. Она также поделилась, что похудела на 3,5 кг перед большим днем и держала образ в секрете даже от самого Безоса, чтобы сохранить сюрприз.

Свадебные празднования пары длились три дня. Все началось 26 июня с неформального ужина в монастырском дворике рядом с церковью Мадонна дель'Орто, где гостей угощали пиццей и лимонными десертами. Главная церемония состоялась на следующий день на острове Сан-Джорджо-Маджоре под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love в исполнении Маттео Бочелли. Лорен к алтарю сопровождали ее сыновья – Никко и Эван.

Среди около 200 гостей были Леонардо ДиКаприо, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Мик Джаггер, Том Брейди, Иванка Трамп и сестры Дженнер. Завершением свадебного уикенда стала вечеринка в стиле glam-pajama: гости появились в дизайнерских пижамах, халатах и тапочках. Для женщин были подготовлены плюшевые тапочки от Amazon, а для мужчин – венецианские тапочки Vibi Venezia.

Однако идеальная картинка свадьбы омрачилась еще и протестами. Десятки венецианских активистов выступили против проведения свадьбы, назвав ее "оккупацией города".

В ответ на критику Джефф Безос не проявил особых эмоций. Когда журналисты спросили его об отношении к протестам, миллиардер лишь улыбнулся и сказал: "Люблю вас, ребята", после чего послал воздушный поцелуй в сторону репортеров.

