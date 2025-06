'Свадьба года' Джеффа Безоса под угрозой срыва: кто протестует против роскошного празднования и какую альтернативу украинцы предложили богачам

Уже в конце июня в Италии должна состояться "свадьба года" одного из самых богатых людей мира, основателя Amazon Джеффа Безоса и его избранницы, журналистки Лорен Санчес. Пара решила организовать громкое мероприятие в Венеции, что вызвало сильное возмущение у большого количества местных жителей. Они протестуют против проведения масштабного развлекательного события в родном городе, из-за чего гуляние оказалось под угрозой срыва.

Как отмечают активисты, Венеция и так страдает от неконтролируемого потока туристов, а свадьба предпринимателя станет демонстрацией его богатства и повлечет очередные проблемы в городе. Они организовали акцию протеста "Нет места для Безоса" и распространяют по населенному пункту соответствующие баннеры, пишет The Guardian.

"В воздухе чувствуется много гнева, потому что городской совет снова попал в рабство из-за желания получить прибыль. Наш город продали тому, кто больше заплатит. Каждый раз, когда происходит подобное событие, город замирает, определенные районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше. Эта свадьба действительно показывает, что не так с Венецией", – отметила одна из активисток Марта Сотторива.

Хотя Джефф Безос и Лорен Санчес держат все детали свадебной церемонии в секрете, появилась информация, что торжества смогут начаться 24 июня. Поэтому Федерика Тонинелло пообещала организовать протесты 26, 27 и 28 числа, чтобы сорвать событие, сообщает The New York Times. Она планирует не допустить пару к зданию The Misericordia, где по слухам может состояться мероприятие.

"Мы застелем улицы нашими телами, перекроем каналы спасательными кругами, шлюпками и нашими лодками. Мы должны заблокировать Безоса, и восприятие этого города как "туристического рая", которое привело к росту цен на жилье так, что большинство обычных венецианцев больше не могут позволить себе жить здесь", – высказалась Тонинелло.

Однако кардинально другое отношение к "свадьбе года" имеют руководители города. Так, например, советник Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини заявил, что не понимает негативных эмоций людей относительно масштабного события, ведь это может принести населенному пункту пользу.

"В Венеции уже происходили и более влиятельные события. Возможно, дело в том, что Венеция является самым красивым городом в мире? Мы все должны гордиться тем, что свадьба Безоса, событие международного значения, проходит в водах нашей лагуны. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что Венеция открыта для всех", – сказал мужчина.

Какую альтернативу украинцы предложили богачам

Если все же с проведением свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес возникнут проблемы, украинцы готовы предложить им другое, не менее красивое место для гуляния. В эфире проекта "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко пригласил богачей организовать мероприятие на одесском побережье. Коллега комментатора, Неля Шовкопляс, с юмором отметила, что "фейерверки" на мероприятии знаменитостей, которые возникают из-за сбития российских воздушных целей украинскими ПВО, точно будут.

Ранее OBOZ.UA рассказал все детали, которые известны о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес за $500 млн. Ожидается, что на мероприятии будет около 200 гостей, среди которых голливудская и бизнес-элита: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Анна Винтур и многие другие.

