Вдохновленная образом Софи Лорен: жена миллиардера Джеффа Безоса поразила эффектным свадебным платьем, которое создавали более 900 часов

Американская журналистка Лорен Санчес официально стала женой миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса. Для свадебной церемонии возлюбленная предпринимателя выбрала впечатляющее платье от итальянского модного бренда Dolce & Gabbana, поэтому гости не могли отвести от нее восхищенные взгляды.

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Интересно, что дизайн наряда телеведущая начала продумывать еще полтора года назад, сотрудничая с модельером Доменико Дольче, пишет Vogue. Стилисты провели над образом для Лорен Санчес очень кропотливую работу, ведь потратили на его создание более 900 часов.

На торжественном мероприятии жена Джеффа Безоса появилась в белом корсетном платье-русалке с высокой горловиной, подчеркнувшем ее стройную талию. Для пошива наряда звездной невесты было использовано итальянское кружево и аппликация ручной работы. В частности, от шеи до нижней части юбки платье задекорировано 180 маленькими пуговицами. Кстати, как призналась Лорен Санчес, чтобы выглядеть непревзойденно, перед свадьбой она похудела на три с половиной килограмма.

При создании аутфита возлюбленная основателя Amazon и дизайнеры вдохновлялись образом, в котором актриса Софи Лорен выходила замуж за Кэри Гранта в фильме "Плавучий дом" 1958 года. По словам журналистки, свадебное платье кардинально отличается от ее привычного стиля, однако она искренне восхищается элегантностью своего наряда.

"Я прошла путь от "Хочу простое, сексуальное современное платье" до "Я хочу что-то, что будет вызывать воспоминания об этом моменте", и о том, где я сейчас. Я уже не тот человек, которым была пять лет назад", – поделилась избранница предпринимателя.

Со своей стороны Джефф Безос нарядился в стильный смокинг с острыми лацканами на пиджаке, который скомбинировал с белой рубашкой и бабочкой. Пара примеряла свои свадебные образы в соседних комнатах, однако увидели луки друг друга они только на церемонии.

Напомним, что Джефф Безос и Лорен Санчес официально связали себя узами брака 27 июня в Венеции на острове Сан-Джорджо-Маджоре. На мероприятии присутствовали около 200 человек, 70 из которых – члены семей влюбленных, а остальные – их друзья и звезды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса поразила осиной талией на вечеринке перед свадьбой в Венеции.

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