Скромно жила и носила другое имя: какой была невеста самого богатого человека в мире задолго до знакомства с будущим мужем. Фото

Уже вскоре в Италии прогремит "свадьба года" основателя Amazon Джеффа Безоса и его невесты, телеведущей Лорен Санчес. До того, как ее имя стало ассоциироваться с одним из самых богатых людей мира, женщина вела совсем другую жизнь, далекую от роскоши и всемирного внимания.

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До их публичного объявления об отношениях в 2019 году, Санчес уже имела долгую и успешную карьеру в медиаиндустрии, при этом ее путь начинался довольно скромно. OBOZ.UA расскажет подробнее, кем на самом деле была невеста Джеффа Безоса.

Свою карьеру она начинала под настоящим именем – Венди Санчес. До того как стать фигурой мировых таблоидов, она работала сначала ассистентом продюсера на местных телеканалах и специализировалась на авиационной тематике. Интересно, что Санчес – одна из немногих женщин-пилотов вертолетов в Голливуде, а еще до знакомства с Безосом она основала собственную компанию по аэросъемке Black Ops Aviation. Ее отец был летчиком и инженером по ремонту авиации, и именно он передал дочери любовь к небу.

Еще в студенческие годы телеведущей профессор журналистики Лори Медигович из Университета Южной Калифорнии, где училась Санчес, вспоминала: "Она была очень целеустремленной, и никто не собирался останавливать ее на пути к достижению ее целей. Она сделала именно то, что обещала".

Позже Санчес была журналистикой на каналах Fox и Extra, где она постепенно стала популярной как репортер и ведущая развлекательных новостей. Со временем, благодаря яркой внешности и коммуникабельности, Лорен сделала себе имя в медиаиндустрии Лос-Анджелеса.

В те годы она выглядела скромно: на архивных фото ее можно узнать по широкой улыбке и минималистичному стилю – простые прически, классические пиджаки, минимум макияжа. Ничего не намекало на то, что со временем она станет постоянной героиней страниц Vogue, People и Harper's Bazaar.

До знакомства с Безосом Лорен жила в браке с голливудским агентом Патриком Уайтселлом, от которого имеет двоих детей. Она также имеет старшего сына от отношений с экс-игроком НФЛ Тони Гонсалесом. В браке с Уайтселлом она занималась семьей, вела отдельные телевизионные проекты и постепенно реализовывала давнюю мечту – стать пилотом.

До знакомства с миллиардером журналистка была матерью троих детей. Старшего сына она родила в отношениях с известным игроком НФЛ Тони Гонсалесом. Еще двоих детей – сына и дочь – имела в браке с голливудским агентом Патриком Уайтселлом, с которым прожила более 13 лет. Как мама, она совмещала насыщенную профессиональную жизнь с воспитанием детей и семейными обязанностями.

Все изменилось в 2018-2019 годах, когда стало известно о ее романе с тогда еще женатым Джеффом Безосом. Новость всколыхнула мир. В том же году Безос развелся со своей женой Маккензи Скотт, с которой прожил 25 лет, и публично подтвердил отношения с Санчес.

С тех пор она кардинально изменилась – не только внешне, но и по стилю жизни. Лорен регулярно появляется в образах от Balmain, Dolce & Gabbana и Valentino, сопровождает Безоса на всех крупных событиях, включая вручение премий, экономические форумы и балы Met Gala. Она летает вместе с ним на частных самолетах и проводит отпуска на мегаяхте Koru, которая принадлежит ее жениху, стоимостью $500 миллионов.

Они официально обручились еще в мае 2023 года, когда миллиардер сделал ей предложение на борту своей яхты во время путешествия по Европе. Свадьба планируется на конец июня 2025 года, хотя дата пока не подтверждена.

Ранее OBOZ.UA писал, что трехдневная свадьба Джеффа Безоса может сорваться из-за итальянских протестующих. Пара решила организовать громкое мероприятие в Венеции, что вызвало сильное возмущение у большого количества местных жителей. Они протестуют против проведения масштабного развлекательного события в родном городе.

Также читайте все детали, которые известны о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес за $500 млн. Ожидается, что на мероприятии будет около 200 гостей, среди которых голливудская и бизнес-элита: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Анна Винтур и многие другие.

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