'Свадьба у нас уже была'. Сын Натальи Сумской раскрыл детали своего многолетнего романа с коллегой по Театру Франко

Актер столичного Театра Франко Вячеслав Хостикоев открыл тайну своих отношений с коллегой Анастасией Рулой. Пара уже долго вместе, однако влюбленные не спешат узаконивать отношения.

По словам Вячеслава Хостикоева, он считает Анастасию своей женой. Актер также объяснил, почему официальная свадьба для них не имеет значения. Об этом сын известных украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева рассказал в интервью OBOZ.UA.

Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула вместе уже более 12 лет. Пара познакомилась еще на первом курсе театрального института, когда стали партнерами для творческого этюда, и с тех пор их отношения крепли. Пара работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, деля сцену и поддерживая друг друга в кинопроектах.

Хотя актеры не женаты, для Вячеслава и Анастасии это не имеет принципиального значения. Артист неоднократно подчеркивал, что они живут как семья, поддерживают друг друга и строят совместную жизнь, независимо от штампов в паспорте.

"На самом деле свадьба у нас уже была – если считать по сути, а не по документам, – отвечает Хостикоев на вопрос, когда запланирована свадьба. – Мы вместе более 12 лет, и для меня это гораздо весомее любых формальных процедур. Насчет официального оформления – у меня, возможно, немного свое отношение к этому. И мне всегда было интересно: почему два человека считаются мужем и женой только после росписи? А если они вместе много лет, живут одной жизнью, поддерживают друг друга, любят – это что тогда? Репетиция? Для меня все стало очевидным в тот момент, когда я влюбился в Настю. Еще тогда для себя все решил. Мы семья – и это не зависит от штампа в паспорте".

