Впервые за 10 лет: Райан Гослинг и Ева Мендес нарушили главное правило своей супружеской жизни и стали сенсацией

Супруги актеров Райан Гослинг и Ева Мендес имеют довольно специфическое правило в своих отношениях – они почти никогда не появляются вместе на публичных мероприятиях. Однако, в четверг, 5 марта, звезда фильма "Барби" впервые за более чем 10 лет отошел от этого принципа, поздравив любимую с 52-м днем рождения прямо в студии "Ночного шоу с Джимми Фэллоном".

Видео дня

Во время записи программы звезда обратилась к зрителям с вопросом: "Вы споете для нее Happy Birthday to You?". Услышав одобрительный ответ он попросил одного из членов команды шоу привести Еву Мендес в студию. Видео с романтическим моментом появилось на официальном YouTube-канале "Ночного шоу с Джимми Фэллоном".

На ролике можно увидеть, что аудитория встретила актрису громкими аплодисментами. Сначала Ева Мендес чувствовала себя немного неловко, однако через мгновение взяла любимого за руку и стала значительно спокойнее. Знаменитость немного пообщалась со зрителями проекта, после чего ее ждал следующий сюрприз.

В студию вышли участники школьного оркестра, которые несли перед собой флаг с надписью: "С днем рождения, Ева!" и играли мелодию трека Happy Birthday to You. После появления музыкантов все присутствующие начали выполнять строки известной праздничной композиции. Все время с лица Евы Мендес не спадала сияющая улыбка, а в конце перформанса она поблагодарила Райана Гослинга нежным поцелуем в щеку.

Заметим, что пара последний раз вместе появлялась на публике в 2013 году. Тогда актеры вышли на красную дорожку по случаю премьеры фильма "Место под соснами", где главную роль сыграл Райан Гослинг. Многие люди ожидали, что Ева Мендес поддержит своего возлюбленного и во время первопоказа фильма "Барби", однако тогда артистка отметила, что они "больше этого не делают".

В целом звезды стараются сохранять свои отношения как можно более частными. Известно лишь, что Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться в 2011 году и имеют двух общих дочерей – Эсмеральду и Аманду. Они даже никогда официально не подтверждали свою женитьбу, однако с 2022-го актриса все время называет звезду фильма "Барби" своим "мужем".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джим Керри впервые вывел в свет таинственную возлюбленную и публично обратился к ней со сцены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!