Супруг-иностранец Ани Лорак решил за 2 минуты "объяснить", почему Россия напала на Украину, и найти "виновного"

Муж предательницы Украины Ани Лорак, испанец Исаак Виджраку, решил за несколько минут объяснить, почему Россия начала войну против Украины, и даже нашел главного "виновника". Правда, в его версии событий ответственность за российское вторжение странным образом легла не на Кремль, отдавшего приказ об агрессии, а на США и НАТО. Именно такую картину мира годами продвигает российская пропаганда.

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Виджраку опубликовал в Instagram видео, которое назвал объяснением причин войны в Украине. "Потомок африканских шаманов", занимающийся йогой и массажными практиками, на этот раз решил примерить на себя роль эксперта по международной политике. И начал сразу с тезиса, что США якобы "заставили Россию начать войну против Украины".

Далее испанец пересказал хорошо знакомый нарратив о расширении НАТО, якобы нарушенных Западом обещаниях Москве и "провокациях" у российских границ. По его словам, Россия якобы годами лишь наблюдала за действиями Запада, а в 2008 году была вынуждена реагировать на намерения Украины и Грузии вступить в НАТО (в том году РФ напала на Грузию).

"Как Америка заставила Россию вторгнуться в Украину. Когда в 1991 году распался Советский Союз, было дано обещание – НАТО не продвинется на восток даже на один дюйм. Но произошло наоборот", – заявил Виджраку.

После этого супруг Лорак перешел к предпосылкам нападения РФ на Украину в 2014 году. Здесь в его версии истории также нашлось место для традиционного российского утверждения о том, что США якобы "отстранили" Виктора Януковича от власти. А дальше, по словам испанца, у Москвы якобы вообще не было территориальных претензий к Украине.

"У России не было никаких территориальных амбиций в отношении Украины. Никаких. Россия вела переговоры лишь о 25-летней аренде военно-морской базы в Севастополе. Это было все. Ни Крыма. Ни Донбасса. Ничего больше", – заявил Виджраку.

Правда, в этой удобной для Кремля истории есть одна очень существенная проблема: в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Именно тогда началась российско-украинская война, которая в 2022 году переросла в полномасштабное вторжение.

Не упомянул Виджраку и Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного арсенала, а Россия, США и Великобритания взяли на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины. Россия нарушила эти обязательства, оккупировав украинские территории в 2014 году и осуществив полномасштабное вторжение в 2022-м.

Отдельно "эксперт" решил объяснить, почему Украина якобы отказалась от мирного соглашения весной 2022 года. И здесь виновными вновь оказались Соединенные Штаты. Виджраку заявил, что Киев якобы был готов договориться с Москвой о нейтралитете, но отказаться "приказали Соединенные Штаты".

"И уже через семь дней после вторжения это соглашение было почти заключено. Но Украина в одностороннем порядке отказалась от почти завершенного соглашения. Почему? Потому что так приказали Соединенные Штаты", – заявил испанец.

Однако и здесь Виджраку удобно выбросил из рассказа все, что не вписывается в российскую методичку. Переговорный процесс весной 2022 года утратил актуальность, в частности, после разоблачения военных преступлений российских войск в Буче и других украинских городах, а также из-за отсутствия реальных гарантий безопасности со стороны Москвы. Дальнейшая российская агрессия окончательно изменила ситуацию.

Виджраку не забыл и о любимой кремлевской конструкции о "посредственной войне", в которой Украина якобы является лишь инструментом Запада. По его мнению, США якобы стремились с помощью Украины и других государств "заблокировать доступ России к Черному морю и лишить ее международного статуса".

То есть за несколько минут муж Лорак фактически состряпал максимально удобную для Кремля версию войны: Россию якобы "заставили", Украина якобы "отказалась", США якобы "приказали", а НАТО якобы "спровоцировало". А о том, что решение о начале агрессии принималось в Кремле, в этой увлекательной геополитической сказке почему-то почти не говорится.

В конце Виджраку даже предупредил зрителей, что это лишь "одна из точек зрения".

"Точка зрения, которую стоит рассмотреть до конца. Кто-то с ней согласится. Другие – категорически не согласятся. В этом и заключается суть сложных вопросов: редко бывает только одна точка зрения. Лично я считаю эту точку зрения убедительной, поэтому и делюсь ею", – пояснил он.

Что особенно интересно, подобные взгляды испанец демонстрирует не впервые. Виджраку уже защищал свою жену, украинскую певицу Ани Лорак, которая после начала полномасштабного вторжения продолжила жить и работать в России. В прошлом он называл украинцев, критиковавших артистку, "ультранационалистами" и заявлял, что Лорак якобы "не рабыня Украины", а просто хочет развиваться, становиться популярнее и зарабатывать деньги.

Показательно, что в 2024 году, комментируя теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", Виджраку также решил не обходить Украину стороной. Правда, вместо четкого осуждения российской агрессии он написал, что сочувствует "Украине, России, Африке и каждому уголку мира, который затронуло насилие". Ани Лорак тогда назвала слова мужа "удивительными".

В 2025 году стало известно, что Лорак и Виджраку тайно поженились. Их отношения начались в 2023 году, а впоследствии испанец переехал в Россию и стал сопровождать певицу на концертах. Сам он называет себя потомком африканских шаманов, а в 2002 году завоевал титул "Мистер Испания".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предатели Ани Лорак устроили ей "теплый прием" в Грузии. Артистку отправили "устраивать свои бездарные концерты на Урале".

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