Певица родом из Украины Ани Лорак, живущая и работающая в России, на днях объявила, что тайно вышла замуж. Ее избранником стал испанец Исаак Вижраку, называющий себя потомком африканских шаманов.

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В сети уже появились фото и видео с частной свадьбы на Мальдивах, куда пара улетела без друзей и некоторых членов семьи. OBOZ.UA решил рассказать, что известно о втором муже певицы и как он подставил ее.

Что известно о новом мужчине Ани Лорак Исааке Вижраку

Впервые об отношениях с испанцем артистка заговорила в начале 2023 года. В соцсетях звезда поделилась фотографиями с избранником и написала: "Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого".

Исаак, ставший в 2002 году "Мистером Испания", занимается йогой, массажными практиками и называет себя потомком африканских шаманов. Известно, что новый возлюбленный Лорак уже был женат, у него есть сын и дочь. Также Исаак был моделью и занимался актерством.

Пара познакомилась на острове Ибица, где предательница Украины "приходила в сознание и вообще находила свой баланс".

С тех пор, как пара объявила о своих отношениях, испанец переехал в Россию, где сопровождал певицу на концертах, познакомился с ее дочерью и начал раздавать комментарии о политической позиции артистки.

Как Исаак подставил Ани Лорак

"Потомок шаманов" остро реагировал на негативные статьи и видео украинцев, возмущенных выбором Каролины Куек жить в России. Однажды Исаак вышел на связь с блогером Богданом Беспаловым, чтобы защитить любимую, но случайно подставил ее.

Раздраженный массажист заявил: украинцы не уважают выбор певицы, потому что они "ультранационалисты". К тому же, по мнению испанца, соотечественники Лорак не могут бороться за свободу, ведь у них "ее нет".

"Родившись в своей стране, ты что – раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", – раскрыл позицию Каролины Куек избранник.

Исаак сделал предложение исполнительницы на ее 46-й день рождения. Интересно, что произошло это не в России, а в туристическом городе "загнивающей" Европы – Венеции, Италия.

Как стало известно, влюбленные узаконили свой брак еще в сентябре 2023 года на испанской Майорке, однако не афишировали это событие. Свадьбу они решили сыграть во время отпуска на райских островах 14 февраля этого года.

Ани Лорак призналась, что на церемонии присутствовали только ее брат, который, к слову, еще во время полномасштабного вторжения был в Украине, и дочь Исаака. А вот ее собственная дочь София – нет, потому что она училась в школе.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший муж Ани Лорак вроде бы закрутил роман с Ириной Билык. Турецкий предприниматель и певица уже дали свои комментарии по поводу этих слухов.

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