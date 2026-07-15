"Устраивайте свои бездарные концерты на Урале!" Предательнице Ани Лорак устроили "теплый прием" в Грузии

Концерты предательницы Украины Ани Лорак и российской группы t.A.T.u., которые должны были состояться этим летом в Батуми (Грузия), были отменены. Эта новость вызвала бурную реакцию среди грузин, которые буквально засыпали соцсети гневными комментариями.

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Как отмечает местное медиа Netgazeti, об отмене выступлений россиян сообщили российские СМИ, а администрация батумских теннисных кортов, где должны были пройти выступления, подтвердила, что оба мероприятия не состоятся.

Концерт российской группы t.A.T.u. должен был состояться 1 августа, а выступление уроженки Украины, а заодно и предательницы, Ани Лорак – 14 августа. На сервисах, где продавались билеты на выступления, анонсы были удалены.

Еще в июне организаторы активно рекламировали концерт Лорак в Батуми, называя ее "невероятной дивой", которая якобы "покорила миллионы поклонников по всему миру". В анонсе обещали "незабываемый летний вечер", "продакшн мирового уровня" и призывали покупать билеты. Однако после волны критики информацию о выступлении начали удалять с сайтов.

Особенно остро на ситуацию отреагировали простые грузины. В Facebook они напомнили о российской агрессии и порадовались отмене концертов артистов, ассоциирующихся с РФ.

"Кто хочет танцевать под их безвкусную чепуху – езжайте в Таганрог. Там вам не будет недостатка в "Анамвсеравно".

"Россия – оккупант! Когда же грузины это поймут! Вам не стыдно?!"

"Это замечательно, вы не должны здесь петь для россиян!"

"Вау, наконец-то произошло что-то достойное".

"Зачем они нам, черт возьми? Может, у нас не хватает певцов, или, может, наши собственные недостаточно известны?"

"Русские свиньи размножились в Грузии, и теперь они хотят путинских певцов здесь, на нашей земле. Почему бы и нет".

"Уходите и пропадайте. Проводите свои неудачные концерты на Урале и в Туле, и я уверена, что куча идиотов побежит туда и будет им подлизываться!"

Напомним, что Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в России и умалчивает о войне РФ против Украины. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против певицы персональные санкции, а впоследствии ее лишили звания Народной артистки Украины.

Российский дуэт t.A.T.u. после начала полномасштабной войны также публично не осудил российскую агрессию и продолжил концертную деятельность. В 2025 году его участницы даже дали концерт в аннексированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что группе t.A.T.u. уже мстили в Грузии. Еще в январе певицы должны были дать концерт в Тбилиси, однако за несколько дней до выступления все обернулось провалом.

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