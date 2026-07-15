УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Устраивайте свои бездарные концерты на Урале!" Предательнице Ани Лорак устроили "теплый прием" в Грузии

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
Предательнице Ани Лорак устроили 'теплый прием' в Грузии
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Концерты предательницы Украины Ани Лорак и российской группы t.A.T.u., которые должны были состояться этим летом в Батуми (Грузия), были отменены. Эта новость вызвала бурную реакцию среди грузин, которые буквально засыпали соцсети гневными комментариями.

Как отмечает местное медиа Netgazeti, об отмене выступлений россиян сообщили российские СМИ, а администрация батумских теннисных кортов, где должны были пройти выступления, подтвердила, что оба мероприятия не состоятся.

Лорак должна была дать концерт в Грузии

Концерт российской группы t.A.T.u. должен был состояться 1 августа, а выступление уроженки Украины, а заодно и предательницы, Ани Лорак – 14 августа. На сервисах, где продавались билеты на выступления, анонсы были удалены.

Еще в июне организаторы активно рекламировали концерт Лорак в Батуми, называя ее "невероятной дивой", которая якобы "покорила миллионы поклонников по всему миру". В анонсе обещали "незабываемый летний вечер", "продакшн мирового уровня" и призывали покупать билеты. Однако после волны критики информацию о выступлении начали удалять с сайтов.

Группа "Тату" должна была выступить в Грузии

Особенно остро на ситуацию отреагировали простые грузины. В Facebook они напомнили о российской агрессии и порадовались отмене концертов артистов, ассоциирующихся с РФ.

"Кто хочет танцевать под их безвкусную чепуху – езжайте в Таганрог. Там вам не будет недостатка в "Анамвсеравно".

"Россия – оккупант! Когда же грузины это поймут! Вам не стыдно?!"

"Это замечательно, вы не должны здесь петь для россиян!"

"Вау, наконец-то произошло что-то достойное".

"Зачем они нам, черт возьми? Может, у нас не хватает певцов, или, может, наши собственные недостаточно известны?"

"Русские свиньи размножились в Грузии, и теперь они хотят путинских певцов здесь, на нашей земле. Почему бы и нет".

"Уходите и пропадайте. Проводите свои неудачные концерты на Урале и в Туле, и я уверена, что куча идиотов побежит туда и будет им подлизываться!"

Реакция грузин.

Напомним, что Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в России и умалчивает о войне РФ против Украины. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против певицы персональные санкции, а впоследствии ее лишили звания Народной артистки Украины.

Певица не высказывает свою позицию по поводу войны

Российский дуэт t.A.T.u. после начала полномасштабной войны также публично не осудил российскую агрессию и продолжил концертную деятельность. В 2025 году его участницы даже дали концерт в аннексированном Крыму.

Артистки поддерживают путинский режим

Ранее OBOZ.UA сообщал, что группе t.A.T.u. уже мстили в Грузии. Еще в январе певицы должны были дать концерт в Тбилиси, однако за несколько дней до выступления все обернулось провалом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ГрузияконцертрусскиеАни Лоракгруппа "Тату" (tATu)
Редакционная политика