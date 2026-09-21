Супермодель Синди Кроуфорд потеряла единственного сына, которому было всего 27 лет: что известно о причине и почему семья им гордилась

Супермодель Синди Кроуфорд потеряла единственного сына – 27-летнего Пресли Гербера. Он умер в воскресенье, 20 сентября, находясь в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе (США).

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Причина смерти пока не разглашается, а вскрытие еще не завершено. Об этом сообщили TMZ и CNN со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы.

Представитель семьи Кроуфорд и ее мужа Рэнде Гербера подтвердил смерть Пресли и попросил уважать частную жизнь близких. "Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и болезненное время", – заявил он TMZ.

Пресли Гербер родился в Лос-Анджелесе в 1999 году в семье Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера. Он был старшим ребенком в семье: вместе со своей сестрой Кайей Гербер, которая также стала известной моделью, он рано начал карьеру в индустрии моды.

На подиум Пресли вышел в 16 лет, дебютировав на показе Moschino в Лос-Анджелесе в 2016 году. В разные годы он работал с Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren, а также снимался в рекламных кампаниях Calvin Klein, Celine, Pepsi и Omega.

Однако последние годы жизни Пресли были связаны не только с модельной карьерой. Он открыто говорил о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью и пытался привлечь внимание к этим темам. В 2023 году Гербер называл психическое здоровье "очень важной частью" своей жизни, а впоследствии запустил собственную инициативу "Понедельники психического здоровья".

В декабре 2025 года мужчина также публиковал видео, в котором рассказывал об использовании рецептурных препаратов, в частности антидепрессантов, из-за панических атак. Тогда он объяснял, что пережил немало утрат и именно это повлияло на его состояние. Впоследствии он удалил эту публикацию.

В марте 2026 года Гербер также рассказывал об опыте прохождения лечения с применением психоактивного вещества, которое иногда используют в контексте лечения зависимостей.

О борьбе Пресли с зависимостью ранее рассказывала его сестра Кайя. В интервью Vogue она назвала это "десятилетней борьбой" брата с наркотической зависимостью и объяснила, что его откровенность изменила отношение всей семьи к сложным темам.

"Мои родители большую часть нашей жизни были очень, очень замкнутыми и ничем не делились, а теперь у нас есть этот идеальный учитель, мой брат, который говорит: "Я буду очень человечным по отношению ко всем", – сказала Кайя.

В 2019 году Пресли Гербер был арестован в Беверли-Хиллз за вождение в нетрезвом состоянии. Впоследствии суд назначил ему три года испытательного срока, программу исправления и два дня общественных работ.

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