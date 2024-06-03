Супермодель Хайди Клум отпраздновала 51-й день рождения с четырьмя детьми и 34-летним мужем. Фото

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум поделилась фотографиями с празднования своего 51-летия. Звезда отметила свой день рождения 1 июня в окружении самых близких.

Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице. На одном из фото был изображен муж супермодели – 34-летний Том Каулитц: пара лежит вместе, именинница целует любимого в щеку.

"Проснулась с этим прекрасным подарком", – написала она в подписи, добавив: "Я чувствую себя счастливой и благословенной". Как известно, Хайди и Каулитц начали встречаться в 2018 году и тайно женились в феврале 2019-го.

На двух других фотографиях звезда продемонстрировала празднование дня рождения. На одном можно увидеть, как она и ее муж-музыкант целуются с коктейлями в руках и блестящими розовыми шарами с надписью "51" позади них. Хайди была одета в свитер со звездами, который подходит к розовой тематике.

На последнем фото звезда позировала вместе со своей семьей: 18-летним Генри, 17-летним Йоханом, 14-летней дочерью Лу и 20-летней Лени. Компания наслаждалась картофелем фри, сидя за красиво украшенным столом, среди роз и еще большего количества розовых шаров. "Все, чего я могла пожелать", – прокомментировала Хайди.

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