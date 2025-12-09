Сколько дней до Нового года? Ведем отсчет онлайн

Для украинцев Новый год в любых обстоятельствах остается одним из самых любимых праздников. Несмотря на все вызовы, которые несет жизнь, мы продолжаем ждать магию этой ночи, чтобы загадать самые сокровенные желания и наполниться верой в лучшее будущее.

Поскольку новогодняя ночь – это не просто момент смены даты, а еще и настоящий символ обновления, OBOZ.UA предлагает вместе вести отсчет до него. Рассказываем также, сколько понедельников и пятниц нас ждет перед Новым годом.

Дата праздника и выходные дни

Согласно современному календарю, Новый год наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. В 2026 году праздник выпадает на четверг.

Поскольку 1 января является государственным праздником, в нормальных обстоятельствах этот день является официальным выходным для всех украинцев. Однако из-за военного положения, которое продолжается в Украине из-за российской вооруженной агрессии против нашей страны, дополнительного свободного дня в этом году у граждан не будет. Впрочем, владельцы частных предприятий могут предоставить своим работникам праздничный выходной.

Где смотреть точный отсчет времени до Нового года

Поскольку сегодня 9 декабря 2025 года, то до Нового года остается лишь 23 дня. У нас есть чуть больше трех недель для того, чтобы завершить все дела, купить подарки, украсить елку и спланировать новогоднее меню.

Если вам нужен сверхточный таймер, чтобы следить за каждой секундой до наступления праздника, вы всегда можете обратиться к онлайн-ресурсам. В частности, на сайте Godinnik.com ведется точный обратный отсчет времени до Нового года. Это отличный способ визуализировать, как быстро приближается к нам праздник.

Время, измеренное рабочими неделями

А для тех, кто живет от пятницы до пятницы или отсчитывает дни по количеству рабочих недель, мы подсчитали это время в более привычных единицах. До конца года осталось:

три понедельника – это означает, что вам придется пережить только три полных рабочих недели;

– это означает, что вам придется пережить только три полных рабочих недели; три пятницы – также в этом году осталось только три возможности отпраздновать успешное завершение очередной рабочей недели.

Поспешите воспользоваться этим временем: составьте списки подарков, завершите все дела, которые планировали, и, главное, найдите время для ожидания чуда. Обратный отсчет продолжается, и совсем скоро мы встретим 2026 год!

