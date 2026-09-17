Страна, которая чаще всего побеждала на Евровидении, отказалась от участия

Ирландия второй раз подряд не примет участия в песенном конкурсе Евровидение. Страна, которая является рекордсменом по количеству побед в шоу (целых 7), пропустит конкурс 2027 года и не будет транслировать его на своей территории.

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Такое решение приняла главная общественная вещательная компания RTÉ, сославшись на войну в секторе Газа и толерантное отношение конкурса к Израилю. В публичном сообщении подчеркнули, что позиция вещательной компании относительно участия "остается неизменной".

Там заявили о беспокойстве в связи с "постоянными человеческими жертвами в Газе и продолжающимся там гуманитарным кризисом". В частности, вещательная компания выразила обеспокоенность тем, что международные журналисты до сих пор не имеют независимого доступа на эту территорию.

На новое решение Ирландии уже отреагировали в EBU. Директор Евровидения Мартин Грин заявил, что организация сожалеет об отказе вещательной компании от участия, однако "полностью уважает их решение".

"Они остаются ценной частью нашей семьи, и нам будет их не хватать", – сказал Грин. По его словам, организаторы конкурса надеются вновь увидеть эту страну среди участников в будущем.

Ирландия уже второй год подряд бойкотирует Евровидение. От участия в конкурсе в 2026 году страна отказалась после того, как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие израильского общественного вещателя KAN.

В 2026 году из-за решения EBU допустить Израиль к конкурсу от участия отказались сразу пять стран: Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения и Испания. Окончательный список участников Евровидения 2027 EBU пока не объявил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Нидерланды, которые являются одной из сильнейших стран на Евровидении, готовятся вернуться на конкурс после бойкота.

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