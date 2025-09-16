Евровидению 2026 года грозит срыв. Впервые в истории страна 'Большой пятерки' угрожает выйти из конкурса: какая позиция у Украины

Юбилейное, 70-е Евровидение, которое должно состояться в Вене в мае 2026 года, оказалось под угрозой срыва. Впервые в истории одна из стран "Большой пятерки" – Испания – официально заявила о намерении бойкотировать конкурс, если Израиль останется среди участников.

Ее примеру следуют другие государства, а это ставит под сомнение саму стабильность проведения песенного шоу. Об этом сообщает NBC news.

Волна бойкотов: кто против Израиля

Ирландия первой заявила, что не будет участвовать в Евровидении 2026, если Израиль останется среди участников. Ирландский общественный вещатель RTE объяснил решение "массовой гибелью мирных жителей в Газе, убийствами журналистов, цензурой медиа и удержанием заложников". Ирландия – одна из самых пропалестинских стран ЕС, которая официально признала Палестину в 2024 году.

Нидерланды. Общественный вещатель AVROTROS предупредил, что больше не может оправдывать участие Израиля в конкурсе, учитывая "серьезные страдания гражданских в Газе и подавление свободы прессы". В заявлении вещателя говорится также о доказательствах политического вмешательства израильского правительства во время Евровидения 2024, что "противоречит аполитичному характеру конкурса".

Общественный вещатель AVROTROS предупредил, что больше не может оправдывать участие Израиля в конкурсе, учитывая "серьезные страдания гражданских в Газе и подавление свободы прессы". В заявлении вещателя говорится также о доказательствах политического вмешательства израильского правительства во время Евровидения 2024, что "противоречит аполитичному характеру конкурса". Испания. Вещатель RTVE официально подтвердил, что страна не будет участвовать в случае допуска Израиля. Министр культуры Эрнест Уртасун заявил: "Мы не можем нормализовать участие Израиля в международных событиях так, будто ничего не происходит". Премьер Педро Санчес еще раньше призвал EBU применить к Израилю те же стандарты, что и к России после вторжения в Украину.

Свою готовность поддержать бойкот выразили также Словения, Исландия и Бельгия.

Кто за участие Израиля

Впрочем, ряд стран стал на защиту Израиля. Среди них – мощные игроки конкурса Германия и Италия, которые ежегодно вкладывают наибольшие средства в финансирование Евровидения.

Берлин и Рим заявили, что готовы покинуть конкурс, если Израиль будет отстранен без четких юридических оснований. Это особенно угрожающий сигнал, ведь именно страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) имеют гарантированные места в финале и обеспечивают финансовую основу для проведения шоу.

По данным Telegraph, ожидается, что Израиль также поддержат Швейцария, Австрия, Греция, Азербайджан и Кипр.

Позиция Украины

Киев воздерживается от комментариев. Украина никогда не выступала против участия Израиля и лишь недавно подтвердила свое присутствие на Евровидении 2026.

Решение за EBU

Ключевое решение об участии Израиля примет Европейский вещательный союз (EBU) в ноябре. До декабря страны смогут определиться, остаются ли они в конкурсе, и в этом году организаторы разрешили делать это без штрафных санкций.

