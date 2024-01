Страна ЕС отказалась от участия в Евровидении-2024 из-за нехватки средств: ранее ее уже не допускали из-за долгов

В мае этого года в шведском городе Мальмё пройдет 68-й конкурс Евровидения. Пока другие страны выбирают своих представителей и активно готовятся к шоу, Румыния отказалась от участия в нем. Связано это с нехваткой средств, которыми необходимо будет обеспечить делегацию государства на конкурсе.

Видео дня

Румынский вещатель Societatea Română de Televiziune сообщил, что в их бюджете не хватает денег, гарантирующих участие страны в международном песенном конкурсе в соответствии с высокими стандартами Евровидения. В общем, история участия Румынии в конкурсе омрачена подобными случаями, когда проблемы с финансами мешали музыкантам выступить на международной музыкальной арене. OBOZ.UA расскажет об этом подробнее.

Так, в 2024 году Румыния, которая с 2007-го является членом Европейского Союза, не поедет на Евровидение со следующей аргументацией: "Совет директоров утвердил бюджет SRTv на 2024 год, не содержащий достаточных средств, чтобы гарантировать участие Румынии в соответствии с все более высокими стандартами международного конкурса В этом году, в дополнение к уже существующим производствам, TVR выделяет значительные ресурсы на другие приоритетные производства и проекты, включая трансляцию летних Олимпийских игр в Париже, продолжение процесса реинжиниринга – автоматизацию вещания каналов SRTv, инвестиции в систему производства новостей, дальнейшие инвестиции в новую штаб-квартиру TVR в Крайове и другие долгожданные проекты модернизации".

Впервые Румыния приняла участие в Евровидении в 1994 году. Правда, первая такая попытка состоялась годом ранее – в 1993-м. Впрочем, тогда страна не прошла квалификацию в финал. В том году резко увеличилось количество желающих принять участие в конкурсе. Организаторы приняли решение ввести предфинальный квалификационный раунд – Румыния его не прошла.

Кроме того, Румыния не участвовала в Евровидении с 1995 по 1997 годы, а также в 1999-2001-м из-за плохих показателей последних лет.

А вот в 2016-м страна-член ЕС не смогла присоединиться к конкурсу из-за долгов румынского вещателя перед Европейским Вещательным Союзом.

Румыния еще ни разу не побеждала, но в 2005-м и 2010-м занимала третье место. Тогда страну представляли Luminita Anghel & Sistem с треком Let Me Try и Paula Seling & Ovi с песней Playing With Fire соответственно.

А худший результат у Румынии был в прошлом году – тогда страна финишировала с нулем в полуфинале.

Где и когда смотреть финал украинского Нацотбора на Евровидение-2024 – смотрите по ссылке. Победитель определит голосование: баллы поделят жюри и зрители. Как отдать свой голос – узнайте в материале. Тем временем букмекеры и зрители уже определились с фаворитом. Кто по мнению аналитиков и еврофанов должен представлять нашу страну на конкурсе – читайте здесь.

Как писал OBOZ.UA ранее, в рейтинге букмекеров конкурса Евровидение-2024 впервые за долгое время произошли ощутимые изменения. Страна-аутсайдер Исландия, ранее балансировавшая где-то на рубеже 20-го места, резко поднялась вверх, обогнав возглавлявшую таблицу Украину.

