Евровидение 2024: страна-аутсайдер, в которую никто не верил, неожиданно лишила Украину лидерства

В лидеры букмекерского рейтинга Евровидения 2024 года вырвалась страна, на которую почти никто не делал ставки. Исландия не только поднялась примерно на 20 позиций за короткий срок, но и обогнала Украину, возглавлявшую таблицу.

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Ставки на победу исландского представителя растут каждый день, хотя его еще даже не выбрали. Рейтинг в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Таблица по состоянию на утро 27 января выглядит так:

1. Исландия – 11% на победу

2. Украина – 9%

3. Великобритания – 8%

4. Италия – 6%

5. Швеция – 5%

За два дня изменились только показатели первых двух стран в рейтинге. Несколько недель до этого Украина держалась на первой строчке с результатом 9%.

Еще недавно Исландия была в конце рейстинга с минимальными 3% на победу, но после объявления о палестинском участнике в нацотборе ситуация изменилась.

Певец Башар Мурад, живущий в Иерусалиме, примет участие в предварительном этапе отбора на песенный конкурс. Местный нацотбор – Söngvakeppnin – состоится в феврале-марте.

Если исполнитель палестинского происхождения выиграет, он будет общаться с исландским вещателем по поводу того, хочет ли поехать на шоу, где будет выступать представитель из Израиля. Ранее в Исландии заявили, что требуют игнорировать израильского участника.

OBOZ.UA также писал, что Украина будет выбирать своего представителя 3 февраля. Уже были объявлены все участники, которые будут соревноваться за эту возможность. Последнюю, одиннадцатую полуфиналистку выбирали позже. Ею стала ANKA с песней "Палала".

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