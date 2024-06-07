Стильный пучок и брошь-петушок из Бородянки. Елена Зеленская поразила изысканным образом во время визита во Францию

Жена президента Украины Елена Зеленская поразила стильным и символическим образом во время визита во Францию, где собрались ключевые политические фигуры мира. Первая леди Украины выбрала сдержанный и изысканный костюм, блузку цвета оливок и любимую брошь.

На чествовании памяти павших солдат по случаю 80-й годовщины "Дня Д" Елена Зеленская сопровождала своего мужа-президента Владимира Зеленского. OBOZ.UA покажет, как они выглядели.

Лидер украинцев традиционно отказался от костюмов в пользу милитари – он выбрал берцы, тактические брюки и черный свитер с украинской символикой.

Образы Зеленских можно назвать парными, ведь они удачно гармонировали между собой. Первая леди Украины оделась в классический черный костюм с широкими брюками, которые она почти всегда выбирает для официальных мероприятий.

На ней также был свободный пиджак с символическим украшением на лацкане – брошью "Петушок" от известного украинского бренда GUNIA Project.

Украшение выполнено в форме кувшина-петушка не просто так. В апреле 2022 года мир облетела фотография разрушенной россиянами многоэтажки в Бородянке (Киевская область). От нее осталась только стена и кухонная полка, на которой продолжал невозмутимо стоять кувшин в форме петушка. Это сделало его символом несокрушимости украинского народа. Теперь мощный месседж передает и украшение первой леди.

Под пиджаком у украинки была темно-зеленая блузка, гармонировавшая с милитари Владимира Зеленского.

Волосы Елена Зеленская собрала в стильный пучок с вытянутыми у лица прядями. С такой прической она выглядела непринужденно, но изысканно.

Ранее OBOZ.UA писал, что во Францию приехали 7 президентов, 3 короля, премьер-министры и другие важные политические фигуры. Самую ответственную миссию исполнил принц Уильям, заменивший отца-короля.

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