Были три короля, семь президентов, среди которых и Зеленский. Принц Уильям исполнил свою 'самую весомую роль' на международной арене

Накануне во Франции собрались десятки политических лидеров мира, чтобы почтить память погибших и отметить 80-летие со "Дня Д" – успешной высадки союзников на побережье Нормандии, тогда еще оккупированной нацистской Германией. Из Великобритании в этот день должен был прилететь король, однако он лечится от рака, и его заменил кронпринц Уильям, для которого эта роль стала "самой весомой".

Украину представлял Владимир Зеленский, стоявший рядом с 7 другими президентами, премьер-министрами и королями. Как пишет Daily Mail, украинского лидера встретили самыми громкими аплодисментами, но Уильям тоже сорвал овации.

Британский принц вместе с первыми политическими лицами мира – президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими – почтил память погибших во время Второй мировой войны.

Он был в центре внимания и смог достойно провести церемонии. Как пишут журналисты, принц был "величественным и царственным", но "теплым и доброжелательным" с ветеранами. Он лично пообщался с героями, возложил венок к мемориалу и даже заговорил на французском.

"Для меня большая честь – присоединиться к вам, чтобы почтить память храбрости и самопожертвования канадских войск, которые отдали так много 80 лет назад. Вдали от дома они штурмовали эти самые песчаные дюны позади меня, плечом к плечу с тысячами британских солдат. Стоя здесь сегодня в мирной тишине, почти невозможно понять, какое мужество нужно было иметь, чтобы броситься в ярость битвы в тот день", – сказал Уильям.

Он закончил свою речь фразой: "Merci pour notre liberte, et merci pour votre service" (по-французски – "Спасибо за нашу свободу и спасибо за вашу службу").

Как рассказали инсайдеры, король был в восторге от того, что его сын – будущий правитель – так достойно и смело представил Великобританию перед главными политическими лицами мира. В стране также оценили, что он сделал это во время лечения своей жены Кейт Миддлтон и отца от рака.

Ранее OBOZ.UA писал, что во Франции у президента Украины Владимира Зеленского запланирован ряд важных встреч.

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