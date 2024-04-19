Раскрыт секрет роскошного лука Зеленской в Дании: что символизирует белый цвет и почему первая леди надела штаны-палаццо

Образ первой леди Украины Елены Зеленской в рамках рабочего визита в Данию, где она встретилась с королевой-консортом Мэри, был наполнен символизмом. От цветовой гаммы до украшений – наряд украинки олицетворял решительность, доверие и благие намерения.

Тем самым "отплатила" госте и супруга действующего короля Дании, считает Кристина Алексейчук, эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тан. В комментарии OBOZ.UA специалист по моде объяснила, что символизирует белый цвет и почему первая леди надела штаны-палаццо.

Примечательно, что стильные брюки выбрала как Елена Зеленская, так и королева-консорт, что много говорит об актуальности этого элемента гардероба.

"Брюки такой модели имеют свободный крой, а это не сковывает движения и комфортно для долгих переговоров. Удачно сочетаются с блузой или рубашкой, как в случае Елены, создавая стильный и деловой образ. Также хорошо выглядит и в костюмном ансамбле с жакетом, как в образе Мэри. ", – подчеркнула Кристина Алексейчук.

Вниманием модного эксперта завладел и выбор цветовой гаммы в образах женщин. Украинка соединила белую блузку с черными брюками, а правительница Дании оделась в светлый костюм. Это свидетельствует о ее дружелюбном настроении.

"Для важных переговоров представительницы государств часто выбирают светлые цвета. Они ассоциируются с такими положительными качествами, как мягкость, спокойствие, открытость и доверие. Белые и пастельные цвета создают доверительную атмосферу и помогают укрепить взаимопонимание во время встречи, делают ее более теплой. В случае Елены, когда в образе присутствует сочетание светлого с темным, дополнительно подчеркивается решительность и сила женщины", – сказала лектор Академии стиля.

Елена Зеленская и королева Мэри, по ее мнению, излучали уверенность и профессионализм, а выбор штанов-палаццо придал образам стильный и элегантный вид.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Алексейчук раскрыла секреты образов Зеленской, помогающих ей привлекать внимание всего мира.

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