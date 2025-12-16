Степан Гига снимался в 'Міняю жінку': как телеканал 'подставил' певца и почему популярное шоу серьезно ударило по его репутации

Народный артист Украины Степан Гига, который отошел в вечность 12 декабря, довольно редко делился с публикой деталями своей личной жизни, и все же однажды решил несколько нарушить свой принцип. Исполнитель принял участие в популярном реалити-шоу "Міняю жінку", где показал свою жизнь с тогдашней избранницей, владелицей сети ювелирных салонов Надеждой.

Выпуск проекта со знаменитостью снова завирусился в сети, а некоторые юзеры даже называют его "шедевром". Однако у самого певца участие в реалити никогда не вызывало положительных эмоций, более того, он признавался, что жалел об этом поступке. OBOZ.UA расскажет, как известное шоу ударило по репутации артиста и почему он больше никогда не хотел сотрудничать с телеканалом "1+1".

Главным героем проекта "Міняю жінку" Степан Гига стал в 2013 году. Тогда он открыл двери в свой дом для всей Украины и показал семью. Однако в результате эта искренность вылезла артисту боком и все из-за монтажа. Как рассказывал знаменитость в интервью для проекта "Розмова", команда реалити показала его как плохого отца, который почти не проводит времени с детьми, хотя в реальности ситуация совсем другая.

"Меня паскудно обманули. После этого от любых предложений, которые поступают от "1+1", я отказываюсь. Сам монтаж сделан так... Было запланировано просто меня опустить. Это была просто подстава да и все", – отмечал исполнитель.

По словам Степана Гиги, идя на проект, он просил авторов избегать блефа и показывать реальную картинку. Однако его слова проигнорировали, более того, выводили эпизод реалити с его участием на первые места на платформе YouTube.

"Все было построено на том, что я своих детей отталкиваю. А мои дети со мной каждый божий день, мои дети и внук со мной на сцене выступают, я детей воспитывал с пеленок. Это все очень сильно ударило по моему имиджу", – высказывался артист.

Стоит отметить, что после выхода шоу на телеэкраны Степан Гига больше нигде не упоминал о Надежде. Известно, что артист дважды связывал себя узами брака. Первой избранницей знаменитости была его школьная подруга, а второй женщина по имени Галина, которая избегает публичности.

Напомним: 19 ноября представители Степана Гиги сообщили, что он попал в больницу. Артисту провели срочное оперативное вмешательство, после которого он находился в тяжелом, однако стабильном состоянии. Тогда семья или команда исполнителя не раскрывали характер его болезни.

Со временем блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, отметил, что состояние Степана Гиги осложнилось на фоне сахарного диабета. Из-за этого врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Однако, к сожалению, спасти жизнь певца не удалось. 12 декабря его сердце остановилось.

