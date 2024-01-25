Ставки изменились за один день: страна-аутсайдер вышла на второе место в рейтинге букмекеров Евровидения, догоняя Украину

В рейтинге букмекеров конкурса Евровидение-2024 впервые за долгое время произошли ощутимые изменения. Страна-аутсайдер Исландия, ранее балансировавшая где-то на рубеже 20-го места, резко поднялась на вторую позицию.

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Первенство пока занимает Украина, но ситуация может измениться каждую минуту, ведь разрыв между ними минимальный – всего 1%. Рейтинг в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Таблица по состоянию на вечер 25 января выглядит так:

1. Украина – 9% на победу

2. Исландия – 8%

3. Великобритания – 8%

4. Италия – 6%

5. Швеция – 5%

Примечательно, что ни одна из перечисленных стран не выбрала песню, и только британцы знают, что их будет представлять певец Олли Александр.

Почему изменились ставки?

Исландия за день поднялась на вторую позицию из-за слухов о том, что страну может представлять палестинский певец. Башар Мурад официально был объявлен участником предварительного этапа отбора на песенный конкурс только сегодня.

Ему еще предстоит победить в местном конкурсе, но ставки указывают на то, что в этом фанаты Евровидения не сомневаются.

Башар Мурад известен тем, что в своей музыке поднимает темы израильской оккупации и гендерного равенства на Ближнем Востоке, пишет EuroNews. Сейчас он живет в Иерусалиме.

К слову, исландский вещатель пригрозил Евровидению, что не будет участвовать в конкурсе, если не дисквалифицируют Израиль. Поэтому даже если певец выиграет нацотбор в марте, он может остаться дома из-за позиции страны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина будет выбирать своего представителя 3 февраля. Уже были объявлены все участники, которые будут соревноваться за эту возможность. Последнюю, одиннадцатую полуфиналистку выбирали украинцы через приложение "ДІЯ". Ею стала ANKA с песней "Палала".

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