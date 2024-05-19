Старший сын Кейт Миддлтон принц Джордж нарушил протокол, придя на встречу с Обамой в халате

Старший сын Кейт Миддлтон принц Джордж в 2016 году дважды нарушил протокол, когда ему представилась возможность встретиться с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Королевские особы чуть ли не с самого рождения обязаны соблюдать строгие правила: от длины штанов до способа передвижения.

В возрасте почти трех лет принц Джордж появился на встрече с Обамой у себя дома заспанным и с милым именным халатом и в пижаме. Мальчик вряд ли ожидал гостей. Как отмечает HELLO!, королевским маленьким детям, прежде всего, запрещено встречаться с главами государств, хотя это был не первый случай, когда нарушали обязательства.

Роковой стало совсем не событие, а домашний образ принца Уильяма, являющегося "переступанием" через протокол обязательного дресс-кода. Мальчик предстал перед публикой в милой пижаме в клетку, белом халате с вышитым именем Джордж и в тапочках с самолетиками.

Ребенок на опубликованной Белым домом в соцсети Х фотографии, хоть и не понимает, что происходит, но протягивает свою крошечную ладошку, чтобы поздороваться. Тогда Обама попытался отшутиться о происшествии, непринужденно назвав его "пощечиной".

"На прошлой неделе принц Джордж явился на нашу встречу в своем халате. Это была пощечина. Явное нарушение протокола", – рассказывал Обама.

Следует отметить, что королевский дресс-код содержит только три варианта образов:

Костюм с белым галстуком. Такие образы одеваются только на государственные банкеты или королевские мероприятия. Женщины обязаны одевать длинное вечернее платье. Костюм с темным галстуком. Обычно в этом дресс-коде нуждается большинство событий, ведь они менее формальны. Барышням разрешается выбирать любой брючный костю, или коктейльное платье. Свободная одежда. Его же одевают во все неформальные мероприятия и в обычные "домашние" дни.

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