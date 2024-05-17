Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Все знают британскую королевскую семью по их титулам, однако за закрытыми дверями все менее формально. У всех монархов есть прозвища, в том числе и у принцессы Шарлотты.

Девятилетняя дочь Кейт и Уильяма родилась под именем Шарлотта Элизабет Диана. Но ее родители быстро придумали милое сокращение для своей малышки, пишет HELLO.

Во время визита в Виндзор-Парк пять лет назад, инфлюэнсер Лаура-Энн Барр рассказала, что принцесса Уэльская во время их разговора называла свою дочь "Лотти", а не Шарлоттой. Считается, что школьные друзья юной королевской особы также зовут ее Лотти Уэльс – в честь титулов, предоставленных родителям принцессы королем Чарльзом, когда умерла ее прабабушка Елизавета II.

Это не единственное семейное прозвище Шарлотты. По словам королевского корреспондента Кэти Никол, родители также называют ее "принцессой-воином" из-за ее "воинственного" характера. Кроме того, говорят, что Уильям также использует обращение "миньонет", что с французского означает нежность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хобби, которые принцесса Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон, Елизаветы II и не только: катание на пони, стрельба из лука и другие. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!