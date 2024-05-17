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Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
1,9 т.
Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Все знают британскую королевскую семью по их титулам, однако за закрытыми дверями все менее формально. У всех монархов есть прозвища, в том числе и у принцессы Шарлотты.

Девятилетняя дочь Кейт и Уильяма родилась под именем Шарлотта Элизабет Диана. Но ее родители быстро придумали милое сокращение для своей малышки, пишет HELLO.

Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Во время визита в Виндзор-Парк пять лет назад, инфлюэнсер Лаура-Энн Барр рассказала, что принцесса Уэльская во время их разговора называла свою дочь "Лотти", а не Шарлоттой. Считается, что школьные друзья юной королевской особы также зовут ее Лотти Уэльс – в честь титулов, предоставленных родителям принцессы королем Чарльзом, когда умерла ее прабабушка Елизавета II.

Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Это не единственное семейное прозвище Шарлотты. По словам королевского корреспондента Кэти Никол, родители также называют ее "принцессой-воином" из-за ее "воинственного" характера. Кроме того, говорят, что Уильям также использует обращение "миньонет", что с французского означает нежность.

Кейт Миддлтон раскрыла милое семейное прозвище принцессы Шарлотты

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хобби, которые принцесса Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон, Елизаветы II и не только: катание на пони, стрельба из лука и другие. Подробности – в нашем материале.

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