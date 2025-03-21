Становилась на колени, а он таскал за волосы: экс-невеста Parfeniuk рассказала о домашнем насилии во время ее беременности

Бывшая невеста украинского певца Parfeniuk, блогер Симбочка призналась, что во время совместной жизни с артистом между ними неоднократно возникали серьезные конфликты. По словам интернет-деятельницы, исполнитель позволял себе говорить оскорбительные слова и даже поднимать не нее руку, когда она была беременна.

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Об этом девушка рассказала в интервью на YouTube-канале Василия Тимошенко. Она отметила, что из-за домашнего насилия в какой-то момент уже начала бояться бывшего избранника.

"У нас были очень жестокие ссоры. Не говорю, что я идеальна и сидела как мышка, а он на меня кричал. Как и у других пар, бывают ссоры, но у нас это было жестоко. Он был очень агрессивным, поэтому иногда мне становилось очень страшно. Когда мы мирились, я говорила: "Что мне нужно сделать, когда у тебя снова будет такая агрессия? Я же тебя даже не вывожу на эмоции, не говорю ничего в ответ, не пытаюсь тебя как-то задеть". Он сказал говорить такую фразу: "Илюша, ты же не такой. Все хорошо, что с тобой?", – поделилась блогер.

Как отметила Симбочка, она неоднократно обращалась к Parfeniuk с этими словами, однако это не помогало. В какой-то момент интернет-деятельница даже решила запечатлеть агрессивное поведение артиста, чтобы показать ему, как он выглядит во время ссор, однако это тоже не дало весомых результатов.

Симбочка вспомнила, что жесточайшая ссора между экс-парой произошла, когда она была на седьмом месяце беременности. По словам инфлюэнсера, тогда она вышла в прямой эфир с блогером, который ранее обидел Parfeniuk, чтобы тот извинился перед ее бывшим женихом. Такое решение вызвало негативные эмоции у певца, поэтому он назвал интернет-деятельницу "мразью и тварью", а затем оставил ее в Ивано-Франковске, а сам отправился в Черновцы.

Как рассказала Симбочка, она решила поехать за ним. Когда интернет-деятельница прибыла в гостиницу бывшего избранника, он не выходил к ней примерно 1,5 часа, а вместо этого обижал в переписке. Поэтому, по словам девушки, она почувствовала боль внизу живота. Прохожие вызвали ей скорую, врачи сделали УЗИ и, к счастью, с ребенком все было хорошо. Когда Parfeniuk узнал о госпитализации экс-избранницы, то забрал ее из клиники, однако спор не закончился.

"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднял, бросил на кровать, поэтому я ударилась животом о перила. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит, и говорит: "Ты мерзость, ты жизни не стоишь", – рассказала блогерша.

Напомним, что в ноябре прошлого года Симбочка сообщила о разрыве отношений с певцом Parfeniuk. В 2023-м артист сделал любимой девушке предложение, а в марте 2024-го на свет появилась их дочь София, однако все же любовь дала трещину. Блогер вышла на связь в соцсетях и отметила: "Очень долго надеялась, что все будет хорошо, идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть. Мы больше не вместе". Тогда инфлюэнсер также сообщила, что ребенок останется с ней.

Со временем разрыв прокомментировал и сам Parfeniuk. Он отметил, что экс-пара решилась принять такое сложное решение, чтобы сохранить ментальное здоровье друг друга. Артист также заявлял: несмотря на разрыв, они с Симбочкой будут прилагать максимум усилий, чтобы их маленькая дочь росла в счастливой атмосфере.

Однако со временем исполнитель решил поделиться, какие проблемы возникали в отношениях с бывшей невестой. По словам Parfeniuk, Симбочка вела "жизнь на показ" и транслировала слишком идеализированную картинку их романа, что артисту вообще не нравилось.

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