22-летний Parfeniuk и его возлюбленная-блогер разорвали помолвку через полгода после рождения дочери

Украинская блогер Симбочка сообщила о разрыве отношений с 22-летним певцом Parfeniuk (настоящее имя – Илья Парфенюк). Пара была вместе почти два года, а в марте 2024 молодые влюбленные впервые стали родителями – на свет появилась их дочь София.

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Кроме того, в июле 2023 года артист сделал предложение любимой, заявив, что стремится к семейному уюту и спокойствию. Новостью о разрыве девушка поделилась в Insta-stories. "Очень долго тянула надежды, что все будет хорошо, идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть. Мы больше не вместе", – написала Симбочка.

Признание блогера сопровождалось видео, где она счастлива с бывшим, однако затем в ролике были показаны слезы молодой мамы и то, как она дрожит от стресса. "Я больше всего не хочу, чтобы ко мне приезжали или спрашивали. Уже около 3 месяцев все шло к этому. У меня до сих пор горит это все, поэтому я сейчас не хочу ничего слышать", – говорится в сообщении.

Симбочка отметила, что дочь останется с ней. Инфлюэнсер добавила, что поставит девочку на ноги и даст ей все необходимое, ведь "этим всегда и занималась". Знаменитость также отметила, что позволит Парфенюку видеться с Софией. "Я надеюсь, что мы все обсудим, я хочу, чтобы была целая семья. Сейчас он (Парфенюк. – Ред.) уехал", – добавила блогер. Пока певец никак не комментировал новость о разрыве.

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