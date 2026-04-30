Певица-предательница Лариса Долина была вынуждена искать новое жилье в России после того, как ее принудительно выселили из пятикомнатной квартиры в центре Москвы после громкого скандала. Сейчас она арендует недвижимость площадью 235 квадратных метров в одной из элитных многоэтажек в столице РФ, где, что иронично, ранее жил другой путинист – актер Стивен Сигал.

По данным росмедиа, стоимость этой квартиры составляет 700 тысяч рублей в месяц. Однако, вероятно, запроданка платит меньшую сумму, ведь когда-то оговорилась, что снимает ее у товарищей со скидкой.

Заметим, что Лариса Долина попала в громкий скандал с квартирой летом 2024 года. Тогда в сети появилась информация, что предательница согласилась на продажу недвижимости в элитном ЖК Москвы, а после завершения сделки перевела около 112 миллионов рублей мошенникам.

Аферисты якобы действовали по следующей схеме: они позвонили артистке, представились представителями спецслужб и убедили ее, что недвижимостью интересуются преступники. Чтобы "спасти" жилье, Долиной предложили фиктивно продать его, а средства перевести на "безопасный счет". Однако, после завершения всех махинаций, запроданка заявила, что ее обманули.

Пропагандисты даже пытались найти "украинский след" в инциденте, но после проведения расследования полиция сообщила, что граждане Украины к этому не причастны. Следователи постановили, что Долина добровольно заключила сделку на продажу квартиры, поэтому суд официально признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Артистку и ее родственников сняли с регистрационного учета в недвижимости, а сторона новой владелицы получила полное право сменить замки и распоряжаться жильем без каких-либо ограничений.

Кстати, этот скандал серьезно ударил по репутации путинистки в РФ. Во фрагмент российской википедии добавили термин "Эффект Долиной", которым называют случаи, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников. Кроме того, к сотрудничеству с предательницей стали относиться с особой осторожностью, а во время ее концертов залы остаются полупустыми.

Как ранее писал OBOZ.UA, в то время как Лариса Долина, похоже, даже не рассматривает возможности уехать из РФ, бывший арендатор ее теперешней квартиры Стивен Сигал решил избавиться от своего "дворца" на Рублевке. Актер, который стал приспешником Путина, выставил на продажу двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров и хочет получить за него около 9 млн долларов.

