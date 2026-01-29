Комната для чемоданов и собственный кинотеатр: соратник Кремля Стивен Сигал решил избавиться от 'дворца' на Рублевке за $9 млн

Соратник Кремля и один из самых громких западных пропагандистов российской методички Стивен Сигал решил расстаться со своей недвижимостью на Рублевке. Актер выставил на продажу двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров в закрытом клубном поселке на Рублевке за сумму, которая не менее амбициозна, чем его политические заявления.

Заявленная цена составляет примерно 700 млн рублей, или около 9 млн долларов (примерно 350 млн гривен). Недвижимость имеет четыре спальни, что является небольшим количеством жилых помещений для такой площади. Впрочем, как отмечают российские "эксперты", в стоимость, вероятно, заложена "надбавка за имя владельца".

Объявление о продаже обнародовала российская риэлторская компания. В нем дом описывают как "воплощение гармонии природы и современного комфорта" – среди соснового леса. Площадь участка составляет 15 соток, сама же недвижимость расположена на закрытой территории с охраной.

Согласно описанию, в доме есть гостиная, кухня, рабочий кабинет, винная комната, частный кинотеатр, несколько гардеробных, прачечная, серверная и даже отдельное помещение для хранения чемоданов – очевидно, чтобы было где складывать багаж между поездками на парады, форумы и пропагандистские съемки. Также предусмотрен гараж на две машины и семь санузлов.

На втором этаже расположена хозяйская спальня с собственной ванной и гардеробом, а также еще две спальни с отдельными санузлами. Отдельно на территории есть гостевой дом с баней, спальней и зоной барбекю.

Все продается с мебелью и ремонтом и "без комиссии для покупателя", как подчеркивают продавцы.

"Эксперты" рынка элитной загородной недвижимости оценивают реальную рыночную стоимость объекта в 550–600 млн рублей. Разница между этой суммой и заявленными 700 млн объясняется исключительно популярностью владельца. По их словам, если бы дом принадлежал не известному актеру, а обычному бизнесмену, ценник был бы заметно скромнее.

В этом доме путинист Сигал жил с 2016 года – после того, как получил российское гражданство. Именно с того времени его кинокарьера окончательно уступила место политической лояльности Кремлю. Последний раз актер появлялся в кино в 2019 году, после чего фактически исчез с экранов, зато регулярно появлялся на российских пропагандистских площадках.

В 2022 году Сигал посетил оккупированную Еленовку – место массового убийства украинских военнопленных. Впоследствии он назвал себя "россиянином" и публично защищал террористические действия РФ.

В 2024 году актер выпустил пропагандистский фильм, в котором транслировал кремлевские нарративы о войне в Украине, а также заявлял, что написал Путину личное письмо и "готов умереть со своим президентом".

В мае 2025 года Сигал снова прилетел в Москву – на этот раз на парад, где сидел на трибунах рядом с Эмиром Кустурицей и Оливером Стоуном, еще раз продемонстрировав свою политическую позицию.

