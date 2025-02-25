Как выглядит новый браслет принца Гарри с символической надписью на украинском языке. Фото

Младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ – принц Гарри во время "Игорь непокоренных", которые в этом году проходят в Канаде, получил символический подарок от украинцев. Руководитель Superhumans Centre Ольга Руднева вручила герцогу Сассекскому браслет, созданный Guzema fine jewelry в коллаборации с центром протезирования и реабилитации.

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Как отметили на странице бренда в Instagram, внук королевы Елизаветы II стал владельцем украшения с надписью: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Похоже, мужу Меган Маркл пришелся по душе символический подарок, ведь он неоднократно появлялся с ним на публике.

Так, например, принц Гарри дополнил свой образ новым браслетом, посетив финальный матч по волейболу, проходивший в рамках "Игр непокоренных". Он объединил серебряное украшение с деловым костюмом.

На встрече со сборной Украины в конференц-центре Ванкувера герцог Сассекский снова появился с символическим аксессуаром.

Следует отметить, что браслет стал не первым подарком, который принц Гарри получил от украинцев в течение "Игр непокоренных". Во время одного из дней проведения международного спортивного мероприятия по адаптивным видам спорта наши сограждане вручили сыну Чарльза ІІІ сверток, в котором было худи с вышитой надписью "Воля".

Такой презент вызвал положительные эмоции у герцога Сассекского. Он с радостью принял подарок и даже обнял сверток, пока общался с украинскими спортсменами.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри, поддерживающий украинских ветеранов, рассказал о "сложном" разговоре со своими детьми о войне.

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