Стала 'Мисс Академия' благодаря хитрости: Наталья Бучинская удивила, как ей удалось победить в конкурсе красоты, несмотря на комплекс

Победа Натальи Бучинской в конкурсе "Мисс Академия" в 1995 году стала для нее одной из первых громких личных побед. Артистка рассказала, что получила титул благодаря продуманной стратегии и нестандартным решениям, которые помогли ей обойти более сильных, на первый взгляд, соперниц.

Артистка рассказала в интервью Славе Демину, что в юности имела комплексы из-за своей внешности и долгое время не чувствовала внимания со стороны парней. По ее словам, рядом были "более клевые, стройные" девушки, что лишь усиливало внутреннюю неуверенность, хотя будущей певице удавалось собрать вокруг себя людей.

Именно это внутреннее стремление стало толчком к работе над собой уже в старших классах и на первом курсе в Тернопольской академии народного хозяйства, где приняла участие в конкурсе красоты.

Бучинская отметила, что на момент участия в конкурсе имела сильных соперниц, в частности девушек высокого роста. Несмотря на это, она решила сделать ставку на нестандартный подход и продумать каждый этап выступления. Певица предположила, что результаты могли быть частично определены заранее, поэтому решила использовать все возможные преимущества.

"Я иду на конкурс красоты и становлюсь "Мисс Академия" при росте в 168 см, когда конкурентки были выше, чем 175 см. Но здесь сыграла моя смекалка, потому что очень много лавировала", – рассказала она. Певица добавила, что пыталась действовать стратегически и использовала для этого хитрости.

Одним из ключевых моментов стала самопрезентация. Бучинская сознательно отказалась от стандартного формата, где участницы рассказывали о своих предпочтениях и биографии. Она объяснила, что не хотела давать типичный перечень фактов о себе, зато выбрала формат загадки, чтобы выделиться среди других.

"Я решила составить свою речь. Дословно не помню, но говорила: "Я люблю белое и черное, я люблю соленое и сладкое..." Я не рассказала конкретно о себе, например, мне столько лет, я люблю квадратное или, например, люблю джинсы и тому подобное. Я рассказала о себе загадкой", – вспомнила артистка.

В следующем конкурсе "Деловая женщина" певица также сделала ставку на контраст. По словам Бучинской, большинство участниц выбрали традиционные образы с юбками, поэтому ее решение помогло сразу привлечь внимание.

"Я одалживаю брючный костюм. Мне из Львова родственница его прислала. Беру какую-то блузку у мамы, галстук у папы и очки без стекол у своей подружки. Я выделилась, потому что все были в юбках, я была в брюках", – рассказала она.

Еще один шаг, который она считает определяющим, касался выбора свадебного платья для соответствующего конкурса. Для этого певица схитрила и это помогло в дальнейшем победить.

"Эти свадебные платья мы должны были взять на прокат в салоне. Например, это было запланировано на среду, а я думаю: если мы пойдем все вместе, они меня просто затопчут на входе. Что я делаю? Я пишу заявление на имя директора, что в среду не могу, потому что у меня какой-то фестиваль (выдуманный), могу во вторник. Поэтому я иду во вторник сама, первая, и выбираю лучшее платье", – вспомнила Бучинская.

Кроме того, артистка подчеркнула, что смогла выделиться благодаря своим талантам. "У меня было преимущество, что я единственная среди участниц пела", – сказала она.

