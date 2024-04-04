Стала актрисой? Первая леди Франции Брижит Макрон появится в новом сезоне сериала 'Эмили в Париже'

Первая леди Франции Брижит Макрон приобщилась к съемкам четвертого сезона популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже". 70-летняя супруга французского президента появится в одной из серий в качестве камео, то есть в роли самой себя.

Макрон уже была замечена на съемочной площадке, где пообщалась с актерами проекта и творческой командой. Об этом пишет Daily Mail.

Как выяснилось, первая леди является страстной фанаткой сериала. Теперь она станет его непосредственной героиней. Впрочем, имя Брижит Макрон уже упоминалось в предыдущих сезонах "Эмили в Париже".

Так, в первом сезоне по сюжету она якобы сделала репост публикации главной героини сериала, которую воплотила на экранах Лили Коллинз, и это оказало положительное влияние на карьеру Эмили.

Как сообщает источник, на съемочной площадке 70-летняя Макрон была замечена в элегантном стильном аутфите. В частности, она надела двубортный черный жакет и сделала фирменную укладку.

Отметим, "Эмили в Париже" – это история об американке Эмили Купер, работающей маркетинговым директором в Чикаго. Когда ее начальница уходит в декретный отпуск, Эмили неожиданно получает шанс переехать в Париж, чтобы заменить ее в должности. Она бросает свою привычную жизнь и уходит в мир моды и роскоши. Эмили сразу же сталкивается с культурными отличиями и языковым барьером, но она настроена на успех. Ей приходится налаживать отношения с новыми коллегами, которые не всегда ей рады, находить новых друзей и балансировать между работой и личной жизнью. Американка влюбляется в соседского повара Габриэля, но их отношения осложняются тем, что у него уже есть девушка.

В настоящее время точная дата выхода четвертого сезона "Эмили в Париже" неизвестна. Лили Коллинз лишь намекнула, что карты раскроются в будущем тизере на YouTube-канале Netflix.

Ранее OBOZ.UA писал, что в финальной десятой серии третьего сезона "Эмили в Париже" зрители могли увидеть героиню Минди Чен, которую олицетворила на экране актриса Эшли Парк, в платье от украинского бренда.

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